En vivo: Otamendi la metió en contra y River pierde 1-0 con Rosario Central en el Monumental

Con un gol en contra de Nicolás Otamendi, Rosario Central derrota a River en el Monumental. El Millonario necesita sumar tras tres derrotas al hilo.

Con un gol de Otamendi en contra, el Canalla le gana a River en el Monumental.

River cae 1-0 con Rosario Central por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido que podría ser determinante para su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet.

El único gol de la noche fue convertido por el defensor Nicolás Otamendi, en contra de su arco, cuando iban 27 minutos del primer tiempo.

A los 27 minutos llegó el primer gol de la noche, con una trepada por izquierda de Campaz y gran centro atrás en búsqueda del volante Alejo Cantizano, que no llegó a rematar porque el defensor Nicolás Otamendi empujó la pelota contra su propio arco.

El gol de Otamendi en contra para Central El gol de Rosario Central ante River. ESPN Noticia en construcción.