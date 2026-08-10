¿Candidato? El CEO de Infobae inicia una gira por los medios y crecen las especulaciones sobre su futuro

Javier Milei cumplirá 3 años en el poder el 10 de diciembre de este año. Un mandato con luces y sombras que deberá revalidar en las próximas elecciones presidenciales. Con el 2027 en el horizonte, la danza de nombres para enfrentar al primer mandatario no cesará. Y en los últimos días, un nombre en particular empezó a instalarse: el del CEO de Infobae, Daniel Hadad.

El jefe de Estado llegó a la presidencia en 2023, donde se impuso al candidato del Frente de Todos, exministro de Economía y virtual presidente a esa altura del mandato, Sergio Massa.

En aquella oportunidad, el entonces diputado nacional llegó a la cima del poder en un contexto de descomposición del sistema político y enarbolando la figura del "outsider". Esa dicotomía desde la que se plantó Milei y con un contexto pospandemia y con las variables económicas en deterioro, le sirvió para ganar. Con la contienda electoral acercándose, la pregunta que se impone es cuál será el eje discursivo y qué ropaje se pondrán los candidatos para disputarle el mandato al oficialismo.

¿Outsider o empresario? Para quienes siguen la cotidianidad política en este país, un hecho debió llamar la atención y no puede pasar desapercibido. El empresario de medios y CEO de Infobae, Daniel Hadad, hará un rally mediático que inicia este lunes, donde estará en el programa WiFi por A24, estará este martes en LN+ y miércoles conversará con Alejandro Fantino. A estas entrevistas se suman algunas apariciones como la que tuvo en Futurock, donde manifestó su "ánimo de colaborar".

Un dato que puede sembrar un manto de sospecha sobre las intenciones de este rally a poco tiempo de las elecciones presidenciales tiene que ver con que quienes hablan con el empresario salen con la sensación de que será candidato. Un run run difícil de parar.