Caso Cecilia Strzyzowski: el motivo por el que César Sena abandonó el penal donde se encuentra detenido

César Sena , el condenado a prisión perpetua en la provincia de Chaco por el femicidio de quien era su pareja Cecilia Strzyzowski en junio de 2023, se encuentra internado en un centro de salud mental tras sufrir una “fuerte crisis”.

Ricardo Osuna, su abogado, confirmó la medida y destacó que se encuentra en la sala 13 del Hospital Perrando, en el área de Psiquiatría.

Según se supo, desde antes de ser detenido en el caso César Sena ya era asistido por un psicólogo, pero en las últimas horas sufrió una fuerte crisis por lo que fue trasladado de manera inmediata desde el Complejo Penitenciario I para un mayor control.

En febrero de este año el joven fue condenado por la jueza Dolly Fernández, de la Cámara Segunda en lo Criminal, a la pena de prisión perpetua por ser autor del femicidio de Cecilia Strzyzowski .

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña , también fueron sentenciados a la pena máxima tras ser encontrados culpables del delito de partícipes necesarios.

Por su parte, Gustavo Obregón fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Fabiana Cecilia González se le impusieron cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple, mismo ilícito cometido por Gustavo Melgarejo, quien recibió dos años y diez meses, por lo que ya fue liberado.

Acerca de Griselda Lucía Reynoso, otra de las mujeres que fue a juicio, fue encontrada inocente y resultó absuelta.