Tensión en Brasil: violentos incidentes entre hinchas argentinos y brasileños tras la final del Mundial

Los incidentes ocurrieron en Búzios y Copacabana, donde miles de fanáticos siguieron la final del Mundial. Los enfrentamientos quedaron registrados en videos que rápidamente se viralizaron.

La caída de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial no solo provocó desazón entre los hinchas, sino que también derivó en episodios de violencia en distintos puntos de Brasil, donde se registraron enfrentamientos entre simpatizantes.

En las últimas horas comenzaron a viralizarse videos que muestran peleas entre argentinos y brasileños en Búzios y Copacabana, dos de los principales lugares elegidos por los fanáticos para seguir el partido en pantallas gigantes, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Las grabaciones exhiben corridas, golpes de puño y patadas entre grupos de personas, mientras otros asistentes intentan apartarse de los disturbios o registran la secuencia con sus teléfonos celulares.

Uno de los incidentes más importantes ocurrió en Rua das Pedras, en Búzios, un sector muy concurrido por turistas. De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, los enfrentamientos se produjeron en las inmediaciones de la Avenida José Bento Ribeiro Dantas y la Rua Manoel Turíbio de Farias, donde se había montado una pantalla para transmitir la definición del Mundial 2026.