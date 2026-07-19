En plena final del mundo, varias provincias estarán bajo alerta naranja en Argentina
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada complicada en Argentina. Hay triple alerta meteorológica.
El día de la final del mundo, Argentina estará bajo múltiples alertas meteorológicas. El pronóstico del Servicio Meteorológico Naciona l (SMN) marca un escenario complejo en varias regiones del país, con tormentas en el Litoral, nevadas persistentes en zonas cordilleranas y vientos muy fuertes en el norte y la alta montaña.
La primera advertencia importante aparece en el Litoral, donde rige una alerta por tormentas que se divide en nivel amarillo y naranja. La alerta amarilla alcanza a Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En esas zonas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, caída de granizo, ráfagas importantes y fuerte actividad eléctrica.
Los valores de precipitación acumulada para las zonas bajo alerta amarilla se ubican entre 20 y 50 mm, aunque podrían superarse de manera puntual. Por eso, el SMN recomienda seguir la evolución del pronóstico, sobre todo en áreas urbanas donde las lluvias intensas pueden generar complicaciones rápidas.
El nivel más alto por tormentas se concentra en las zonas centrales de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, donde rige alerta naranja. Allí se prevén tormentas aisladas fuertes, algunas severas, con precipitaciones intensas en poco tiempo, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica importante y ráfagas muy intensas que pueden superar los 90 km/h. En estas áreas, los acumulados estimados van de 40 a 70 mm, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.
Además de las tormentas, el pronóstico también incluye alertas por nevadas en zonas cordilleranas. Mendoza, San Juan y Catamarca se encuentran bajo advertencia por nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulados previstos entre 30 y 50 centímetros por cada día de pronóstico. En los sectores más bajos, la precipitación podría presentarse en forma de nieve o aguanieve. La situación estará acompañada por vientos intensos, posible viento blanco y reducción de visibilidad.
La Rioja aparece en una situación todavía más delicada, con alerta naranja por nevadas. En esa provincia se esperan nevadas intensas y persistentes, con acumulados de entre 100 y 200 centímetros durante todo el período de alerta. Esos valores podrían ser superados de manera puntual. También se prevén vientos fuertes, posible viento blanco y visibilidad reducida, especialmente en zonas de altura.
Por último, rige una alerta por viento que también se divide en amarillo y naranja. La alerta amarilla alcanza a Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, donde se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden llegar a los 75 km/h.
En tanto, la alerta naranja por viento afecta a La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta. En el área de alta cordillera se prevén vientos muy intensos del sector oeste, con velocidades de entre 80 y 100 km/h y ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar una importante reducción de la visibilidad.
De esta manera, el pronóstico para el día de la final muestra a Argentina atravesada por fenómenos muy distintos según la región: tormentas fuertes en el Litoral, nevadas intensas en cordillera y ráfagas extremas en sectores de altura.