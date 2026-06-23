Paso a Chile: con temperaturas bajo cero, así está el tiempo en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este martes, el pronóstico señala buen tiempo en cordillera, con cielo despejado y sin precipitaciones. A primera hora de la mañana, se registran temperaturas bajo cero en diferentes sectores de alta montaña:

Uspallata: - 4°

Punta de Vaca: - 12°

Puente del Inca: - 15°

Las Cuevas: - 16° Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.