Confirman la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor: ¿a partir de cuándo?

Las miles de personas que esperaban poder retomar el viaje hacia el país vecino ya tienen una fecha confirmada. La reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor quedó oficializada para este viernes 19 de junio, cuando el corredor que conecta Mendoza con el territorio trasandino vuelva a quedar operativo después del último cierre.

Según informó la Coordinación del Centro de Frontera, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior, la habilitación se concretará a partir de las 9:00 de Argentina, es decir las 8:00 en horario de Chile. El cruce quedará disponible para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, una novedad clave para quienes tenían viajes pendientes en cualquiera de las dos direcciones.

La medida pone fin a la incertidumbre de los últimos días y permite que el flujo habitual de turistas, transportistas y trabajadores que dependen de esta vía pueda reorganizarse. El Paso a Chile por el Cristo Redentor es uno de los corredores más transitados del país y su funcionamiento suele verse condicionado por las condiciones climáticas propias de la alta montaña, sobre todo durante los meses de invierno.