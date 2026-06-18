Vacunas: la estrategia con Mi Argentina que busca promover la vacunación

El Gobierno de la Nación busca promover la vacunación con una nueva estrategia con el uso de Mi Argentina.

El Gobierno nacional activó una nueva estrategia de comunicación directa con el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia de completar sus esquemas de vacunación. Un informe del Ministerio de Salud reconoce que se trabajará con el envío de mensajes y notificaciones por la app Mi Argentina.

Según un informe del Ministerio de Salud “mediante el envío de mensajes de texto, correos electrónicos y notificaciones a través de la plataforma Mi Argentina, se busca potenciar las estrategias de inmunización que llevan adelante las jurisdicciones”. Reconocieron fuentes oficiales del Gobierno nacional que esa es la estrategia que se llevará adelante.

“Estas acciones se enmarcan en lo establecido por el Artículo 18, inciso f, de la Ley N° 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación que establece como función de la autoridad de aplicación, el desarrollo de campañas de difusión, información y concientización que brinden información cierta, completa y precisa sobre las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación”, agregó.

Estrategia para salir a potenciar la vacunación con Mi Argentina Desde la cartera sanitaria señalaron que todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son seguras y fueron probadas científicamente y que quienes precisan completar sus esquemas pueden acercarse a cualquier vacunatorio, centros de salud u hospitales públicos, sin necesidad de contar con una orden médica.