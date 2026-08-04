Salud: cómo acceder a turnos para controles médicos gratis en Mendoza
Guaymallén ofrecerá un fuerte operativo de salud basado en controles médicos para niños y adultos. Cómo acceder.
La Municipalidad de Guaymallén confirmó que brindará un importante servicio de atención sanitaria a través de su Unidad Sanitaria Móvil. Este dispositivo de salud, destinado a ofrecer controles clínicos tanto a adultos como a niños, estará disponible durante todo el mes de agosto en distintos puntos del departamento.
El servicio incluye turnos para controles médicos generales, tanto pediátricos (para niños sanos) como para adultos, más Ginecología y Fonoaudiología.
Cronograma del operativo de salud en Guaymallén
El operativo que ofrecerá estos controles médicos gratuitos se desplegará por distintos lugares del departamento de Guaymallén y ya comenzó a estar disponible desde este 3 de agosto. A continuación, las fechas a tener en cuenta:
- Del 3 al 14 de agosto: Escuela Herminia Morales de Ramponi (España y Alpatacal-Villa Nueva)
- Del 17 al 29 de agosto: SUM Barrios Congreso y Progreso (Bonfanti al 900- Rodeo de la Cruz)
- Del 31 de agosto al 11 de septiembre: Delegación Buena Nueva-Capilla del Rosario (Godoy Cruz 6156-Buena Nueva)
- Del 14 al 25 de septiembre: Jardín Maternal Huellitas (Alfonsina Storni 186-San José)
- Del 29 de septiembre al 9 de octubre: Delegación Puente de Hierro (Severo del Castillo 8813-Puente de Hierro)
La Unidad Sanitaria Móvil facilita el acceso a consultas médicas, evitando que los vecinos tengan que trasladarse a centros de salud más alejados, garantizando una atención de calidad y de proximidad.