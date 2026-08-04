Qué es la trocanteritis, la dolorosa dolencia que afecta a Soledad Silveyra tras su fractura

Tras la fractura de la cuarta vértebra lumbar de la artista, el profesional detalló los tratamientos para aliviar la inflamación.

Luego de que Soledad Silveyra hablara públicamente sobre las complicaciones en su estado físico, el médico Guillermo Capuya aclaró los alcances del diagnóstico que atraviesa la querida actriz. El profesional precisó que la artista sufrió la fractura de la cuarta vértebra lumbar y que actualmente padece una severa trocanteritis.

El detalle médico de una fuerte dolencia para Solita Silveyra Durante su intervención televisiva, el especialista utilizó gráficos para explicar qué parte del cuerpo se encuentra comprometida. “Este es el fémur, que es el hueso más largo que tiene el ser humano. Tiene una saliencia que es el trocánter. Acá se insertan determinados tendones”, señaló sobre la zona afectada.

El médico remarcó que un impacto directo en ese sector puede desencadenar un cuadro sumamente molesto. “Es la inflamación de la bursa, la bolsa que protege la articulación. Es muy dolorosa. Cuando la persona está sentada y se para, duele, y cuando camina, duele”, indicó, agregando que es una afección frecuente en mujeres adultas.

Asimismo, Capuya advirtió que la dolencia de la actriz no se debe a un único episodio, sino a un conjunto de antecedentes de salud. “Ella dijo que tenía EPOC hace varios años. Es la suma de cosas: la caída, la osteoporosis, los años y también el haber fumado”, analizó sobre el cuadro general.