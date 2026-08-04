Salió a la luz la dura realidad de una famosa argentina en el exterior: "Está de okupa"

Majo Martino dio a conocer en Sálvese Quien Pueda el delicado momento que atraviesa la celebridad en Europa.

Majo Martino sorprendió a todos este lunes en Sálvese Quien Pueda al dar una información sobre Mariana Nannis. La panelista aseguró que una persona que conoce tanto a la mediática como a Evangelina Anderson le contó cómo sería el presente de la exesposa de Claudio Paul Caniggia en Marbella.

"Ella vive en Marbella. Un amigo en común que tengo con Eva la conoce a Mariana y nos cuenta que está de okupa, viviendo de okupa en una casa", aseguró la periodista durante el programa.

Esto fue lo que contó Majo Martino en Sálvese Quien Pueda sobre Mariana Nannis A partir de esa información, Martino explicó que surgió la posibilidad de entrevistar a Nannis. Según contó, el mismo contacto les transmitió que la mediática estaba interesada en brindar una nota, por lo que decidieron intentar comunicarse con ella para avanzar con la propuesta.

"Esta persona me dice: 'Mariana quiere dar una nota, quiere dar una entrevista'. Yo estaba ahí y dije, bueno, a ver. La buscamos. La llamó por teléfono delante mío y, obviamente, ingenuidad, porque dijimos: 'Bueno, sí, obviamente, vamos a tomar un café, hacemos una nota'. Cobraba mucho dinero", recordó la panelista.