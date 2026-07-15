Mercado Libre: los celulares con hasta 55% de descuento que convienen

Renovar el celular exige algo más que dejarse llevar por un porcentaje llamativo. Las publicaciones cambian de precio, los descuentos pueden desaparecer y un equipo que parece barato no siempre ofrece las funciones necesarias. En Mercado Libre todavía quedan algunas rebajas fuertes, aunque varias condiciones se modificaron durante las últimas horas.

Una revisión realizada este 15 de julio muestra que dos de los seis modelos destacados originalmente conservan descuentos del 50% o más. En cambio, el iPhone 17 Pro y algunos equipos de Motorola aparecen ahora con precios y porcentajes distintos. Por eso, antes de comprar, conviene comparar publicaciones, comprobar quién vende el producto y revisar si el monto final se mantiene al seleccionar el medio de pago.

El Tecno Spark 30 Pro continúa entre las ofertas más fuertes: la publicación de AlClick lo muestra a $308.459, frente a un precio de lista de $693.397, lo que representa un 55% de rebaja. Tiene pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas y 120 Hz, 8 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento, batería de 5.000 mAh y cámara principal de 108 megapíxeles. Su principal limitación es que no ofrece conectividad 5G. Aun así, puede resultar conveniente para redes sociales, videos, aplicaciones cotidianas y consumo de contenido. La oferta permanece visible en Mercado Libre .

Otra propuesta que conserva el precio relevado es el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. La publicación de Vyse ofrece la versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento a $675.051, después de aplicar un descuento del 50%. El equipo incluye pantalla AMOLED, cámara principal de 200 megapíxeles, batería de gran capacidad y conexión 5G. Es una alternativa para quienes priorizan autonomía, fotografía y almacenamiento sin llegar a los valores de los celulares premium. El listado de Xiaomi mantiene esa publicación .

Las propuestas de Motorola presentan mayores variaciones. El Edge 70 Fusion Edición FIFA, que había sido informado a $931.799, aparece en una publicación de AlClick a $858.861, con un 28% de descuento. La tienda oficial, en cambio, lo ofrece a $999.999. El Moto G47 figura a $499.999 en el canal oficial, por encima de los $449.999 relevados inicialmente. Para presupuestos más ajustados, el Moto G06 de 64 GB puede conseguirse desde $199.999 en vendedores externos, mientras que la tienda de la marca muestra versiones desde $239.999 o $259.999. Los valores actuales pueden compararse en el listado de Motorola .

Motorola ofrece el Edge 70 Fusion FIFA Silhouette en Mercado Libre con estética mundialista y financiación. Motorola

El iPhone 17 Pro también dejó de mostrar la rebaja del 50% mencionada en la publicación inicial. Entre los resultados disponibles aparecen unidades nuevas de 256 GB desde unos $2,3 millones, mientras que la tienda oficial ofrece versiones con descuentos cercanos al 18% y precios que rondan los $3 millones. También existen equipos reacondicionados, usados o con caja abierta a valores inferiores, pero esas alternativas requieren revisar con atención la garantía, el estado de la batería y la procedencia del producto. Mercado Libre reúne las publicaciones activas del iPhone 17 Pro.

Qué revisar antes de aprovechar una oferta

El porcentaje de descuento no debería ser el único criterio. Para un uso básico pueden alcanzar 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, aunque ese espacio se llena rápido con fotografías, videos y archivos de WhatsApp. Quienes buscan mayor vida útil deberían priorizar 8 GB de RAM, 256 GB de memoria y conectividad 5G.

También conviene comprobar si el teléfono incluye NFC, garantía local y cargador. Por último, es clave revisar la reputación del vendedor, las cuotas, el costo del envío y la condición del equipo. En una plataforma con precios dinámicos, la mejor compra no siempre es la que exhibe la rebaja más alta, sino la que mantiene una relación razonable entre prestaciones, respaldo y valor final.