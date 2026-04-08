Hallazgo histórico en el sur de Rusia: arqueólogos creen haber encontrado una ciudad perdida durante siglos

Un hallazgo arqueológico en Rusia abrió una nueva hipótesis sobre el paradero de Magas, una ciudad medieval que durante siglos es buyscada por especialistas.

Un hallazgo arqueológico en el sur de Rusia volvió a poner bajo la lupa a una ciudad que durante siglos fue casi un enigma. Un grupo de investigadores trabaja sobre un enorme sitio ubicado en la actual república de Chechenia y sostiene que allí podrían estar los restos de Magas, una antigua capital medieval de la que hasta ahora no se había podido confirmar su ubicación exacta.

La investigación se desarrolla en el yacimiento de Mayrtup, en el norte del Cáucaso. Todo comenzó con excavaciones de rescate vinculadas a una obra de infraestructura, una tarea habitual cuando se hacen gasoductos, rutas u otros proyectos que pueden afectar zonas con valor histórico. Pero lo que apareció en el terreno fue mucho más grande de lo esperado y rápidamente transformó ese trabajo inicial en uno de los temas arqueológicos más comentados de la región.

Según los arqueólogos rusos, el área estudiada ocupa unas 350 hectáreas, lo que la convertiría en el asentamiento medieval más grande hallado hasta ahora en el Cáucaso norte. Allí encontraron monedas, estructuras funerarias y otros restos que no encajan con un pequeño poblado aislado. Para los especialistas, ese conjunto sugiere la existencia de un centro urbano importante, con peso político, económico y defensivo.

image El hallazgo incluyó diversos objetos. Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias (RAS) La posibilidad de que este hallazgo corresponda a Magas no surgió solo por el tamaño del sitio. Los investigadores compararon sus características con antiguos textos escritos entre los siglos IX y XI por cronistas árabes, que mencionaban a Magas como capital de Alania. Esas fuentes también la ubicaban a una distancia aproximada de otros territorios conocidos de la época, y la zona de Mayrtup coincide bastante bien con esas referencias.

Para entender por qué esto importa, primero hay que saber quiénes eran los alanos. Se trató de un pueblo de origen iranio que tuvo un papel fuerte en distintas etapas de la historia de Eurasia. Fueron conocidos por su capacidad militar, por sus redes de intercambio y por su presencia estratégica entre Europa y Asia. En su momento de mayor influencia, establecieron un poder importante en el Cáucaso norte, y Magas habría funcionado como su centro político y administrativo.