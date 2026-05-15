Los 3 perros más tranquilos para personas que trabajan muchas horas

Elegir un perro cuando se pasa muchas horas fuera de casa no es una decisión menor. Algunas razas suelen tolerar mejor los momentos de soledad gracias a su temperamento más independiente y tranquilo. Sin embargo, los veterinarios aclaran que ningún perro debería permanecer aislado durante períodos excesivos de tiempo de manera habitual.

Entre las razas que mejor se adaptan a quedarse solas varias horas aparece el Bulldog Francés . Se trata de un perro de carácter relajado, poco hiperactivo y acostumbrado a rutinas más tranquilas. Suele descansar gran parte del día y no necesita actividad física intensa como otras razas más demandantes.

Otra raza recomendada por especialistas es el Shih Tzu . Estos perros fueron criados históricamente para la vida en interiores y suelen adaptarse bien a departamentos y hogares pequeños. Son afectuosos y sociables, aunque también pueden mantenerse tranquilos mientras sus dueños trabajan o están fuera algunas horas.

El Greyhound también sorprende por su capacidad para permanecer tranquilo dentro de casa. Aunque muchas personas lo relacionan con carreras y velocidad, los expertos explican que en el hogar suele ser silencioso y muy calmado. Necesita paseos diarios, pero luego pasa gran parte del tiempo descansando.

Los veterinarios advierten que la tolerancia a la soledad depende no solo de la raza, sino también de la edad, la educación y la rutina del animal. Un cachorro, por ejemplo, no debería quedarse solo demasiadas horas porque necesita supervisión constante y todavía está aprendiendo hábitos básicos.

Además, aunque algunas razas soporten mejor la ausencia de sus dueños, todos los perros requieren estimulación física y emocional. Los especialistas recomiendan dejar juguetes interactivos, agua fresca y espacios cómodos para descansar. También sugieren mantener horarios estables para paseos y alimentación.

Señales en perros que indican ansiedad por separación

Los expertos en comportamiento animal señalan que hay señales que pueden indicar ansiedad por separación. Entre ellas aparecen los ladridos excesivos, la destrucción de objetos, la apatía o los accidentes dentro de la casa. Cuando estos síntomas son frecuentes, conviene consultar a un veterinario o adiestrador especializado.

Antes de adoptar un perro, los profesionales recomiendan evaluar el estilo de vida de cada familia. Elegir una raza compatible con la rutina diaria puede mejorar la convivencia y ayudar al bienestar del animal a largo plazo.