La nueva y estratégica incorporación de Alpine que puede impactar en el resto de la temporada

Alpine no solo da pasos adelante en la pista, sino que también apuesta a consolidar su crecimiento puertas adentro. Antes del Gran Premio de Miami, la escudería francesa avanzó con una incorporación estratégica que podría tener impacto en el desarrollo del auto a lo largo de la temporada 2026.

El equipo con base en Enstone busca capitalizar el nuevo reglamento técnico, que abrió una ventana de oportunidades para acortar distancias con las estructuras más competitivas de la Fórmula 1 . En ese contexto, cada ajuste en el área técnica adquiere un valor clave.

Desde la llegada de Flavio Briatore , uno de los ejes principales fue reforzar la ingeniería para construir una base sólida a mediano y largo plazo. Bajo la dirección técnica general de David Sánchez, Alpine viene reorganizando su estructura con perfiles específicos para cada área.

En esa línea, en los últimos días se confirmó la incorporación de Joseph Grimer como ingeniero de diseño mecánico. El profesional llega proveniente de Mercedes Benz y se suma a un grupo de trabajo que continúa en expansión.

Su arribo complementa el trabajo que ya realiza Oliver Bray, quien desembarcó desde McLaren a fines de la temporada pasada y tuvo un rol importante en el desarrollo del A526, el monoplaza actual del equipo.

La mirada de Alpine

Más allá de los resultados inmediatos, en Alpine entienden que la evolución sostenida depende en gran medida del fortalecimiento interno. Por eso, la incorporación de nuevos especialistas forma parte de una estrategia integral.

Con este tipo de movimientos, la escudería francesa busca no solo sostener su rendimiento actual, sino también sentar las bases para consolidarse como protagonista de la Fórmula 1 en el mediano plazo.