Racing despidió a Santi Sosa con un emotivo video y presentó un nuevo refuerzo

Después de algunas semanas de idas y vueltas, finalmente se concretó el traspaso de Santiago Sosa de Racing a Vasco da Gama. De este modo, el elenco de Avellaneda se desprende de su capitán y uno de los últimos emblemas del gran equipo dos veces campeón sudamericano bajo las órdenes de Gustavo Costas.

Fueron 113 partidos los que jugó desde su llegada en 2024, en los que convirtió 7 goles, dio 3 asistencias y logró levantar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025 (los primeros títulos internacionales de la Academia en más de 36 años), además de llegar a las semifinales de la Libertadores 2025 y ser subcampeón del Torneo Clausura ese mismo año.

El emotivo video de Racing para despedir a Santiago Sosa @RacingClub Como el referente que fue, el cuadro blanquiceleste lo despidió con un emotivo video musicalizado con Ya No Estás de Las Pelotas en el que repasa sus consagraciones, muchos de sus mejores momentos en el club, algunos bloopers del día a día, y destaca la frase con la que se presentó dos años y medio atrás: "Espero poder devolverles el recibimiento que me dieron. El objetivo es salir campeón. Levantar la copa es lo más importante". Finalmente, cierra con un sentido mensajer: "Hasta la próxima, Santiago".

Esto se complementa con el mensaje de despedida que el propio volante hizo en sus redes: "Fui muy feliz. Viví momentos increíbles, noches épicas y emociones que voy a recordar toda mi vida. Momentos por lo que valió la pena dejarlo todo. (...) Voy a extrañar el Cilindro, a mis compañeros, a la gente, los días de partido y, sobre todo, esa sensación de salir a la cancha con esta camiseta. Me toca seguir otro camino, pero Racing va a quedar para siempre en mi corazón. Gracias por todo", reza el posteo que compartió en Instagram.

Racing anunció el fichaje de Gastón Lodico



Racing adquirió la totalidad de los derechos federativos y económicos del futbolista Gastón Lodico por un monto total de USD 2.000.000. El futbolista firmó contrato con el club hasta diciembre de 2029.



¡Bienvenido a El Primer Grande,… pic.twitter.com/1TT3SVMARQ — Racing Club (@RacingClub) August 13, 2026 Y así como le dijo adiós a Sosa, unas horas después el club le dio la bienvenida al nuevo refuerzo que tendrá la tarea de ocupar el lugar que dejó vacante Santi. Se trata de Gastón Lodico, mediocampista de 28 años surgido de las inferiores de Lanús y de último paso por Instituto de Córdoba, que trae consigo también como capital simbólico el ser un hincha académico.