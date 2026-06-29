Tras la salida de Bielsa, un histórico de Uruguay se postuló para dirigir a la selección: "¿Sabés cómo voy?"

Tras el fracaso en el Mundial, una leyenda de Uruguay no ocultó sus ganas de asumir el desafío y se mostró dispuesto a tomar las riendas de la selección.

Un histórico futbolista de Uruguay se postuló para dirigir a la selección tras la eliminación del Mundial.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una fuerte crisis puertas adentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Luego de empatar con Arabia Saudita y Cabo Verde y caer ante España, la Celeste cerró una de sus peores actuaciones mundialistas y el ciclo de Marcelo Bielsa quedó sentenciado. El entrenador rosarino oficializará su salida el próximo martes, mientras la AUF ya comenzó la búsqueda de su reemplazante.

En medio de ese escenario apareció un candidato inesperado: Diego Forlán, uno de los máximos ídolos de la selección uruguaya, se ofreció públicamente para ocupar el cargo. En una entrevista con ESPN, el exdelantero fue consultado sobre la posibilidad de convertirse en el próximo entrenador de la Celeste y respondió sin rodeos: "Claro, por supuesto que voy, ¿sabés cómo voy?".

Diego Forlán se postuló para dirigir a la Selección de Uruguay X @SC_ESPN Más allá de manifestar su deseo de asumir el desafío, Forlán también dejó en claro cuál es su postura respecto al perfil del próximo seleccionador: "Yo prefiero a un técnico uruguayo, porque los tenemos, aunque no me disgustó la elección de Bielsa. Por cómo estamos, no es momento para tirar nombres", aseguró, en un mensaje que alimentó aún más las especulaciones.

La carrera de Forlán como DT El histórico goleador, recordado por su brillante paso por Independiente, Manchester United y la selección uruguaya, cuenta con un breve recorrido como entrenador. En 2020 dirigió a Peñarol durante 11 partidos, en un ciclo interrumpido por la pandemia del Covid-19, mientras que en 2021 tuvo otra corta experiencia al frente de Atenas de San Carlos, donde permaneció durante 12 encuentros.