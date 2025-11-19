Chiqui Tapia reveló su decisión con Lionel Scaloni para después del Mundial 2026

Chiqui Tapia contó cuál es su idea con el DT más allá del Mundial 2026 y avanzó sobre su idea de un proyecto de selecciones hasta 2030.

A meses del Mundial 2026 y en pleno proceso de consolidación del ciclo más ganador de la era moderna, Chiqui Tapia volvió a poner el foco en el futuro de la Selección argentina y en la importancia de sostener un proyecto a largo plazo con Lionel Scaloni como principal referente.

En ese sentido, el presidente de la AFA se mostró decidido a buscar la continuidad del entrenador y avisó que su idea es extender el proceso más allá de la Copa del Mundo del año próximo en Estados Unidos, México y Canada.

Chiqui Tapia abrió la puerta a un ciclo extendido de Scaloni en la Selección argentina El fuerte deseo de Tapia sobre Scaloni El fuerte deseo de Tapia sobre Scaloni. @diarioole “Nosotros pensamos en los proyectos deportivos: yo quiero que Scaloni se quede hasta el 2030 con todo su cuerpo técnico. Si yo pensara en los resultados, no lo hubiera contratado. Si yo hubiera querido salir campeón del 2018 al 2022, no lo hubiera contratado. Pensé en un proyecto de selecciones que no teníamos, por eso lo contratamos”, expresó Tapia en el Olé Summit, dejando clara su postura respecto de lo que pasa en el torneo doméstico.

Scaloni, que asumió en 2018, tiene contrato vigente hasta la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Su última renovación había sido en febrero de 2023, tras la histórica consagración en Qatar. Pese a las dudas que sembró en su conferencia del Maracaná luego del triunfo ante Brasil en 2023, el DT continuó al frente de la Albiceleste.

El exitoso ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina Scaloni levanta la Copa del Mundo y celebra tener la mejor Selección Foto: EFE Scaloni levanta la Copa del Mundo y celebra tener la mejor Selección Foto: EFE El ciclo atraviesa uno de los momentos más altos de la historia argentina: ganó las Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022. Además, en 2026 se viene un mano a mano con España por una nueva Finalissima antes del Mundial.