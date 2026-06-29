Luego de rechazar al Liverpool, la revelación del Mundial 2026 acordó su llegada al PSG

Yan Diomandé, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con Costa de Marfil, abrochó su llegada al elenco parisino tras rechazar la oferta de los Reds.

Yan Diomandé será nuevo jugador del PSG. El delantero marfileño del Leipzig, una de las grandes apariciones del Mundial 2026, alcanzó un acuerdo verbal para firmar un contrato por cinco temporadas con el campeón de Europa. Aunque el Liverpool intentó quedarse con su ficha hasta último momento, el atacante tenía claro cuál era su prioridad y terminó inclinándose por el conjunto parisino.

La clave de la operación estuvo en una conversación directa con Luis Enrique. El entrenador español tomó el teléfono y le explicó personalmente cuál sería su rol dentro del equipo, una charla que terminó de convencer al futbolista. La confianza del DT y el proyecto deportivo fueron determinantes para que Diomandé descartara el interés de otros gigantes del continente y eligiera París como próximo destino.

Ahora solo resta cerrar el acuerdo entre los clubes. Las negociaciones entre PSG y Leipzig se encuentran muy avanzadas y en Francia aseguran que la transferencia se concretaría por una cifra inferior a los 80 millones de euros que el conjunto alemán había rechazado semanas atrás. La buena relación entre ambas instituciones, fortalecida por operaciones recientes como la de Xavi Simons, facilita el desenlace.

Yan Diomandé, la revelación del Mundial 2026, es nuevo jugador del PSG Yan Diomandé, la revelación del Mundial 2026, es nuevo jugador del PSG. EFE La llegada de Yan Diomandé avanza de manera independiente a las conversaciones que el PSG mantiene por Maghnes Akliouche, aunque ambas negociaciones se desarrollan en paralelo. El delantero marfileño llega respaldado por una gran temporada en la Bundesliga y por un Mundial en el que confirmó todo su potencial con Costa de Marfil, despertando el interés de varios de los clubes más importantes de Europa.