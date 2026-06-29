En vivo: Brasil enfrenta al exigente Japón por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026
El conjunto brasileño afronta su primer partido de eliminación directa en el Mundial 2026. Juegan desde las 14 en Houston por un lugar en los octavos de final.
Brasil y Japón se enfrentarán este lunes desde las 14 en el Houston Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani y marcará el comienzo de la etapa decisiva para el equipo de Carlo Ancelotti, que parte como favorito tras superar sin inconvenientes la fase de grupos.
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