Otra renuncia en el Gobierno: se fue el "número dos" del Ministerio de Salud

Luego de conocerse la salida de un funcionario clave en el Ministerio de Capital Humano , se conoció otra renuncia en el Gobierno en las últimas horas. En este caso, la baja es en el Ministerio de Salud . Renunció “por motivos personales” Guido Giana , quien estaba al frente del área de Gestión Administrativa de la cartera que conduce Mario Lugones .

En su lugar, fue designado Rodrigo Sbarra . Hasta el momento, se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa de esa Secretaría. El nombramiento será oficializado mediante un decreto en las próximas horas.

“El nombre de Rodrigo Sbarra garantiza la continuidad del trabajo que el Ministerio viene llevando adelante desde el inicio de la gestión. Seguirá el mismo equipo de trabajo, que continuará impulsando la agenda de transformación, con el objetivo de profundizar las políticas de desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización del sistema de salud, en línea con los lineamientos establecidos por el presidente Javier Milei”, consignaron desde Salud, según pudo saber MDZ .

La primera modificación de peso ocurrió en septiembre de 2024, cuando Mario Russo dejó el Ministerio de Salud tras poco más de nueve meses de gestión. Oficialmente, el Gobierno atribuyó su salida a motivos personales, aunque distintas informaciones señalaron diferencias con la conducción política de la Casa Rosada sobre el ritmo de las reformas y la gestión del sistema sanitario. En su reemplazo fue designado Mario Lugones, médico y exdirector de la Fundación Sanatorio Güemes, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

Pero antes de la salida del ministro ya se habían registrado importantes bajas. En mayo de 2024 renunció Silvia Prieri , titular de la Unidad Gabinete de Asesores, considerada una de las funcionarias más cercanas a Russo. Casi en simultáneo dejaron sus cargos Andrés Scarsi, secretario de Acceso y Equidad en Salud; Hernán Seoane, subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria; y Federico Pedernera , subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud. Las salidas se produjeron en medio de una reestructuración impulsada por la Casa Rosada tras la caída del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La renovación continuó después de la llegada de Lugones. Uno de los cambios más significativos ocurrió en noviembre de 2025 con la renuncia de Cecilia Loccisano, secretaria de Gestión Administrativa y considerada la viceministra de Salud por el peso político que tenía dentro de la cartera. Su salida fue interpretada como parte del reacomodamiento interno que siguió a los cambios registrados en el Gabinete nacional.

También dejó su cargo Gabriel Oriolo, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, uno de los organismos clave para la regulación de obras sociales y empresas de medicina prepaga. Su alejamiento se produjo en medio de la reforma impulsada por el Gobierno sobre el sistema de cobertura médica.

A esas bajas se sumaron modificaciones en distintos organismos descentralizados dependientes de Salud. Durante la gestión libertaria se registraron reemplazos de autoridades en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán), hospitales nacionales y diversas dependencias técnicas encargadas de programas sanitarios.

Los cambios también alcanzaron áreas vinculadas a compras, administración, vigilancia epidemiológica, regulación sanitaria y coordinación hospitalaria, en el marco de una estrategia oficial orientada a reducir estructuras, redefinir competencias y concentrar la toma de decisiones en un número menor de funcionarios.