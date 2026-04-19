Polémica en Zárate: Kicillof traslada un organismo provincial a la casa de un concejal kirchnerista

La decisión de la administración Kicillof de trasladar la delegación del Registro Provincial de las Personas de la localidad de Lima, partido de Zárate , de una dependencia municipal a un inmueble “particular” provocó sorpresa e indignación en la comunidad zarateña cuando salió a la luz que la propiedad es de la familia del presidente del bloque de Concejales de Fuerza Patria .

Si bien la inauguración de la nueva sede del Registro Provincial de las Personas , prevista para el lunes 20 de abril a las 10 de la mañana, forma parte de un proceso de descentralización de servicios provinciales impulsada por la administración Kicillof ; lejos de ser recibida como un avance institucional provocó en la comunidad zarateña desconcierto y preocupación.

Flayer de la inauguración de la nueva sede del Registro Provincial de las Personas en Zarate

Lo cierto es que tras conocerse que el organismo provincial de las personas dejaría de funcionar en la delegación municipal de Lima para pasar a funcionar en una vivienda particular, cuya propietaria es la madre del presidente del bloque de concejales peronistas, Lucas Castiglioni, hizo ruido en ese municipio de la Segunda Sección electoral .

Tras la polémica decisión, Marcelo Matzkin intendente de Zarate , se manifestó en sus redes sociales cargando contra el gobierno provincial: “Hoy Lima vuelve a ser rehén de la vieja política. La provincia de Buenos Aires decidió sacar la delegación del Registro Civil para llevarlo a un garaje de una casa privada. Dejó atrás una oficina pública en una delegación a la que van todos los vecinos de Lima, que contaba con seguridad y cuidado de la información y datos. Hacen lo mismo que cuando el Anses lo abrieron en la unidad básica”, manifestó el jefe comunal del PRO .

Zárate Tomás barletta, jefe de la casa de pcia. en Zárate.

En diálogo con MDZ, Marcelo Matzkin afirmó que el municipio de Zárate, con fondos propios, se hacía cargo del pago de todos los servicios, de la seguridad y de la conectividad. Además de aportar recursos humanos para el funcionamiento del Registro Provincial de las Personas en la delegación municipal de Lima.

Asimismo, el jefe comunal zarateño, dijo que la municipalidad estaba acondicionando una nueva dependencia para el organismo provincial; motivo por el cual se mostró sorprendido por el traslado del Registro Provincial de las Personas a un domicilio particular; “Lo que están haciendo es antiético. Sacan el registro civil de una delegación municipal para llevarlo, en comodato, a la casa particular de un familiar directo de un concejal kirchnerista”

En tanto, Matzkin se mostró preocupado por la seguridad de los datos sensibles que maneja el Registro Provincial de las Personas, “ ¿Como la documentación de un Registro Civil va estar en un domicilio particular?. Hay información sensible como las actas de nacimiento, de defunción; están los DNI. Hay todo tipo de información sensible de la población; por eso me pregunto ¿los dueños de la casa y sus familiares van a tener acceso a la documentación del registro civil?.

garaje Garaje del domicilio particular de la madre del presidente del bloque de concejales peronistas de Zarate, donde va a funcionar desde este lunes el Registro Provincial de las Personas

Una medida que genera el rechazo de la comunidad

Cabe destacar que la media tomada por la administración Kicillof de trasladar el Registro Provincial de las Personas al domicilio particular de la madre de Lucas Castiglioni, concejal kirchnerista y presidente del bloque peronista, genero malestar en gran parte del entramado social y político de la comunidad bonaerense de Zárate.

Referentes barriales, dirigentes políticos de distintos espacios y actores institucionales coincidieron en manifestar dudas sobre los criterios utilizados para definir el nuevo emplazamiento del Registro Provincial de las Personas; sobre la transparencia del proceso de selección; de las condiciones edilicias para la atención al público y de la posible existencia de vínculos políticos en la decisión

Zárate Tomás Barletta, jefe de la casa de provincia de Buenos Aires en Zárate.

El eje de la polémica no pasa solo por el traslado en sí del organismo provincial, sino por el contexto en el que se produce y las nulas explicaciones dadas por la administración Kicillof.

Pedido de informes en la Legislatura bonaerense

En medio de la controversia generada por el polémico traslado del Registro Provincial de las Personas en Zárate, la diputada provincial del PRO Natalia Blanco presentará esta semana un pedido de informes en la Legislatura bonaerense para que el Ejecutivo provincial detalle los fundamentos de la decisión.

La legisladora zarateña dijo que “La decisión de trasladar un organismo público desde una dependencia institucional a un inmueble privado genera muchas dudas” y afirmo “Es necesario conocer cuáles fueron los criterios utilizados y si existen vínculos que puedan implicar un conflicto de intereses”

Asimismo, la diputada amarilla cuestionó al gobernador Kicillof, a quien le reclamó mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos y en la localización de dependencias estatales.

Lo que a priori debía ser presentado como un avance en materia de acceso a derechos se transformó, en pocas horas, en un tema sensible que interpela a toda la comunidad de Zárate y pone en alerta a los bonaerenses por el manejo que hace la administración Kicillof de recursos públicos y de datos poblacionales “sensibles”.