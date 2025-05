La oposición le exige a Kicillof que se haga cargo del mal estado de las rutas bonaerenses

Luego de varios accidentes de transito que volvieron a poner el eje en el mal estado de las rutas bonaerense, los senadores provinciales Ariel Bordaisco y Nerina Neumann, del bloque UCR Cambio Federal, reclamaron al gobierno de Kicillof mejorar la señalética y la realización de obras viales en las rutas de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa presentada por los legisladores boinas blanca apunta a que el ejecutivo bonaerense gestione de manera urgente ante el Gobierno nacional la reactivación de las obras públicas viales. Los senadores en su presentación ponen de manifiesto los últimos accidentes de transito trágicos en la provincia de Buenos Aires que cobraron notoriedad pública.

Como lo fueron el de la ruta 3 a la altura de San Miguel del Monte, donde 4 personas perdieron la vida y 16 resultaron heridas, 6 de las cuales se encuentran en estado crítico por el impacto de frente entre un camión y un micro; y el vuelco de un colectivo de larga distancia en el partido de General La Madrid, en la intersección de las rutas 51 y 76 , que dejó como saldo 5 víctimas fatales y 29 heridos.

Estos accidentes de tránsito fatales, que se podrían haber evitado, volvieron a poner en el centro de la escena el deterioro de la infraestructura vial bonaerense. “La provincia de Buenos Aires necesita una fuerte inversión en infraestructura ¡YA!, y es un tema que tiene que ser prioridad de Kicillof, pero también del Gobierno nacional. Las rutas de la provincia no pueden esperar; la ausencia de obra pública lo único que trae son tragedias y pérdidas de vidas”, manifestó en dialogo con MDZ el senador Ariel Bordaisco.

Las rutas de la provincia no pueden esperar. La tragedia de San Miguel de Monte (Ruta 3) demuestra que la ausencia de obra pública lo único que trae son tragedias y pérdidas de vidas.



— Ariel Bordaisco (@ArielMBordaisco) May 15, 2025

“Las últimas tragedias viales, como la de la ruta 3 a la altura de San Miguel del Monte y la de la ruta 88 tristemente conocida como la ruta de la muerte; sumado a cientos de siniestros viales que hay a diario en las rutas de la provincia pusieron en visibilidad esta problemática que estamos padeciendo los bonaerenses por las pésimas condiciones en las que se encuentran las rutas de la provincia”, agregó el legislador boina blanca

Asimismo, Bordaisco destacó que “la desinversión en infraestructura de este tipo, cuestan vida. Todos los días tenemos que lamentar la muerte de un bonaerense por accidentes de tránsito en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires”.

Añadiendo: “La inversión en infraestructura no es solamente para cuidar la vida de los ciudadanos que transitan las rutas, es central para el desarrollo productivo de la Provincia. La mayor parte de la producción de la provincia de Buenos Aires se transporta en camiones por rutas que están destruidas y eso hace, no solo que estemos hablando de pérdidas de vidas humanas, sino que el costo de la distribución sea más alto. Perdiéndose miles de millones de pesos anuales por no tener una infraestructura vial optima que permita optimizar el costo de la logística en la provincia”

El senador radical remarcó que la falta de inversión en obras viales en la provincia de Buenos Aires es “muy fuerte y revertirla requiere de un trabajo coordinado del estado nacional con la provincia". Por lo que pidió: "Basta de discusiones políticas que nos llevan a más desinversión”.

Por su parte, la senadora Nerina Newman, haciendo mención al proyecto presentado escribió en redes sociales: “Ya que no logramos grandes obras, al menos pedimos lo mínimo para prevenir tragedias: líneas divisorias, tachas reflectivas y carteles que salvan vidas. ¡La seguridad no puede esperar!”, cerró con el hashtag #SeguridadVial.

En su posteo, la legisladora boina blanca hace mención al trágico vuelco de un colectivo que había partido de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia con destino a la ciudad de La Plata, donde murieron 5 personas y 31 resultaron heridas. El accidente ocurrió en el municipio bonaerense de General Lamadrid, en la intersección de las rutas 51 y 76.

Presentamos un proyecto para que la Provincia mejore la señalética vial en rutas bonaerenses. Ya que no logramos grandes obras, al menos pedimos lo mínimo para prevenir tragedias: líneas divisorias, tachas reflectivas y carteles que salvan vidas. ¡La seguridad no puede esperar!… — Nerina Neumann Losada (@NerinaNeumann) May 15, 2025

En el proyecto de declaración, presentado en el Senado de la provincia de Buenos Aires, ambos legisladores cuestionaron las falencias existentes en las rutas bonaerenses, como la falta de líneas divisorias, señalética, iluminación y elementos reflectivos que permitan mejorar la visibilidad y reducir los riesgos de siniestros viales.

Además, pidieron al ejecutivo provincial que en “las futuras inversiones” arbitren todos los medios para que haya transparencia en la adjudicación y control de las obras viales. Los reclamos para las obras viales comprenden, entre otras, a las rutas provinciales 3, 5, 11, 76 y 51 a cargo del Ministerio provincial de Infraestructura y Servicios públicos.

Se cuestiona que en lo que va del año no hubo avances significativos en los planes de inversión en obras viales prometidas por el ejecutivo provincial, ni se reactivaron las licitaciones detenidas desde el cambio de Gobierno nacional. Por lo que los legisladores radicales afirmaron que insistirán para que los proyectos presentados sean tratados en el corto plazo.