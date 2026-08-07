Mendoza sigue bajo alerta por fuertes vientos este viernes y el frío no afloja

El pronóstico anticipa ráfagas de hasta 80 km/h en distintas zonas de Mendoza y más de 100 km/h en la cordillera.

El Gran Mendoza espera un viernes frío, con una máxima de 17° y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Este viernes, Mendoza presentará poca nubosidad y heladas parciales, con un leve ascenso de temperatura. La mínima será de 5° en las primeras horas, mientras que la máxima alcanzará los 17° por la tarde.

Vientos intensos en la provincia En el Gran Mendoza se esperan vientos del sudeste y una jornada fría, aunque con mejores condiciones que las registradas durante el jueves. Sin embargo, gran parte de la provincia continuará bajo alerta amarilla por viento.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que en buena parte del área alcanzada soplarán vientos del sector sur con intensidades de entre 35 y 50 km/h. Las ráfagas podrían llegar a los 80 km/h.

En la cordillera de Mendoza, el viento podría superar los 100 km/h y estará acompañado por nevadas débiles. Maru Mena/MDZ Pronóstico para el sur mendocino En las zonas no cordilleranas del sur de Mendoza se prevén vientos del sudoeste de entre 30 y 50 km/h, también con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Además, se espera viento Zonda en la precordillera y el sur provincial.

La situación más complicada volverá a concentrarse en la cordillera. Allí se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h y ráfagas capaces de superar los 100 km/h, especialmente en los sectores más altos. También podrían registrarse nevadas débiles.