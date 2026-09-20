Los billetes que parecen pequeñas obras de arte: animales, paisajes y arquitectura

Hay países donde sus billetes funcionan como una pequeña muestra de arte, con fauna, paisajes, edificios y símbolos culturales.

Los billetes de la rupia de Seychelles están considerados entre los más bellos y coloridos del mundo gracias a sus diseños inspirados en el arte tropical, la fauna marina y la naturaleza de sus islas.

Tortugas marinas, aves, montañas, mares y edificios aparecen en billetes de distintos países. Sus diseños convierten al dinero cotidiano en pequeñas piezas gráficas que también cuentan historias sobre cada territorio. Entre los billetes más destacados por su elegancia está el de 5 dólares de Bermudas, ganador del billete del años 2024, por la Sociedad Internacional de Billetes de Banco

Los billetes de dólares de Bermudas son mundialmente aclamados por coleccionistas debido a su estética elegante, colores vibrantes y orientación vertical única, rompiendo con el formato tradicional de las monedas globales. Dos de sus denominaciones han recibido los galardones de diseño más prestigiosos del planeta. timesofindia.indiatimes.com/ Cuando el dinero muestra la identidad En algunos países, los billetes fueron diseñados para representar mucho más que su valor. La fauna, los paisajes y la cultura local ocupan un lugar central y convierten cada denominación en una pequeña postal.

Los billetes de Costa Rica son famosos en el mundo por sus coloridos diseños inspirados en la biodiversidad y los ecosistemas tropicales del país timesofindia.indiatimes.com/ Animales y paisajes en los billetes En Seychelles aparecen tortugas marinas, aves y plantas características de las islas. Nueva Zelanda también utiliza su fauna: sus billetes muestran especies autóctonas como el pingüino de ojos amarillos. (timesofindia.indiatimes.com)

Los billetes de dólar neozelandés (NZD), son mundialmente reconocidos por su elegancia, colores vibrantes y sofisticada tecnología. Fabricados en polímero (plástico flexible) desde 1999, combinan a la perfección la cultura maorí, la fauna endémica y ventanas transparentes de alta seguridad. timesofindia.indiatimes.com/ Diseños que parecen obras gráficas Suiza eligió conceptos como el tiempo, la luz, el viento y el agua para sus billetes. Noruega, en cambio, combina paisajes marítimos con diseños abstractos inspirados en el mar y el viento.

Francos suizos (arriba) vs coronas noreegas (abajo). El diseño de papel moneda de Suiza y Noruega representa la cúspide de la estética vanguardista y la belleza funcional en el diseño gráfico editorial internacional. Ambas naciones rompieron por completo con el retrato tradicional de héroes históricos para dar paso a conceptos abstractos, científicos y naturales que definen su identidad contemporánea. timesofindia.indiatimes.com/ En otros lugares aparecen edificios, paisajes y símbolos históricos. Así, un objeto que normalmente pasa de mano en mano también puede convertirse en una pequeña representación visual de un país.