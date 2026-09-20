Los billetes que parecen pequeñas obras de arte: animales, paisajes y arquitectura
Hay países donde sus billetes funcionan como una pequeña muestra de arte, con fauna, paisajes, edificios y símbolos culturales.
Tortugas marinas, aves, montañas, mares y edificios aparecen en billetes de distintos países. Sus diseños convierten al dinero cotidiano en pequeñas piezas gráficas que también cuentan historias sobre cada territorio. Entre los billetes más destacados por su elegancia está el de 5 dólares de Bermudas, ganador del billete del años 2024, por la Sociedad Internacional de Billetes de Banco
Cuando el dinero muestra la identidad
En algunos países, los billetes fueron diseñados para representar mucho más que su valor. La fauna, los paisajes y la cultura local ocupan un lugar central y convierten cada denominación en una pequeña postal.
Animales y paisajes en los billetes
En Seychelles aparecen tortugas marinas, aves y plantas características de las islas. Nueva Zelanda también utiliza su fauna: sus billetes muestran especies autóctonas como el pingüino de ojos amarillos. (timesofindia.indiatimes.com)
Diseños que parecen obras gráficas
Suiza eligió conceptos como el tiempo, la luz, el viento y el agua para sus billetes. Noruega, en cambio, combina paisajes marítimos con diseños abstractos inspirados en el mar y el viento.
En otros lugares aparecen edificios, paisajes y símbolos históricos. Así, un objeto que normalmente pasa de mano en mano también puede convertirse en una pequeña representación visual de un país.
FUENTE: https://timesofindia.indiatimes.com/