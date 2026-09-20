Dejó Barranquilla para ser actor y conquistó Netflix: el galán que causa furor en Argentina

En Aeroparque no hizo falta explicar quién era. Los seguidores que se acercaron para recibirlo no gritaban solamente “Carlos”: muchos lo llamaban por el nombre del personaje que modificó su carrera para siempre. Para millones de espectadores, el actor Carlos Torres todavía es Charly Flow , el cantante ambicioso, seductor y egocéntrico de La Reina del Flow .

El actor colombiano llegó a la Argentina como parte de la gira que trasladó la historia desde Netflix a los grandes escenarios. El espectáculo programó dos presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 14 y 15 de septiembre, antes de continuar el 18 en Córdoba y el 19 en Mar del Plata. La primera función porteña se realizó con localidades agotadas.

Pero detrás de los tatuajes, las canciones y la personalidad arrolladora de Charly existe una historia que comenzó lejos de las alfombras rojas. Torres nació el 20 de septiembre de 1988 en Barranquilla y está a punto de cumplir 38 años mientras atraviesa uno de los momentos de mayor exposición internacional de su carrera.

Carlos Andrés Torres Rivera descubrió su interés por la actuación durante la adolescencia. Después de terminar el colegio dejó su ciudad natal y se instaló en Bogotá para formarse y buscar un lugar en la televisión colombiana. Su primera oportunidad llegó en Padres e hijos, una de las producciones juveniles más recordadas de Colombia. Aquel debut abrió un camino sostenido, aunque el reconocimiento internacional todavía demoraría varios años.

Participó en ficciones como Niñas mal, Sala de urgencias y Francisco el Matemático: Clase 2017. También interpretó personajes en Amar y vivir, la serie española Bienvenidos a Edén y la continuación de Pedro el escamoso, donde asumió el papel de Pedro Junior.

Foto: @carlos1torres1 en Instagram

La consagración apareció en 2018, cuando fue elegido para interpretar a Charly Cruz en La Reina del Flow. El personaje reunía varios elementos capaces de despertar rechazo: narcisismo, traiciones, ambición y una relación destructiva con Yeimy Montoya. Sin embargo, Torres consiguió darle carisma, vulnerabilidad y una presencia que terminó convirtiéndolo en uno de los grandes atractivos de la serie.

El villano que conquistó al público

La Reina del Flow nació en la televisión colombiana y luego encontró una audiencia mundial a través de Netflix. La combinación de melodrama, venganza, historias de superación y música urbana permitió que la producción trascendiera las fronteras de Colombia.

Para Torres, el impacto también fue inesperado. “El personaje de Charly marcó un antes y un después en mi carrera”, reconoció en una entrevista con la revista Semana. El actor aseguró que fue el trabajo que le abrió las puertas del mercado internacional, aunque también uno de los más exigentes física y emocionalmente.

Foto: @carlos1torres1 en Instagram

Su popularidad se multiplicó en países como España, Argentina, Francia y Brasil. En Instagram reúne a más de seis millones de seguidores y el público suele confundirlo con el personaje que interpreta, algo que él considera una prueba de la fuerza que alcanzó Charly Flow.

La dimensión del fenómeno quedó expuesta durante la gira por España. El espectáculo superó las 120.000 entradas vendidas y reunió a unas 17.000 personas en una sola presentación en Madrid, según informó El País.

Cómo es Carlos Torres fuera de Charly Flow

Aunque interpreta a un hombre excesivo y provocador, Torres se define como una persona familiar y reservada. Intenta proteger su vida privada, desconectarse del teléfono cuando está con sus afectos y separar al actor de la celebridad. La transformación en Charly tampoco es inmediata. Para reproducir los tatuajes del personaje puede permanecer cerca de dos horas y media en maquillaje antes de una grabación o una presentación.

La gira argentina vuelve a colocarlo frente al desafío de interpretar sin cámaras ni segundas tomas. El show combina canciones, actuaciones, coreografías y escenas inspiradas en la ficción. Para las presentaciones de Buenos Aires también fue anunciada como invitada especial Carolina Ramírez, la actriz que convirtió a Yeimy Montoya en la gran rival y el amor imposible de Charly.