María Vázquez te enseña cómo llevar el pijama más elegante: las fotos de su look

El Pijama Core, la tendencia que fusiona el lujo silencioso y la comodidad, se apodera de la moda de la mano de María Vázquez. ¡Mirá!

María Vázquez lució una combinación de dos tendencias vigentes de la temporada: el lujo silencioso y el Pijama Core. Se trató de una apuesta en tono claro, con prendas de terminación satinada y complementos que le dieron una dosis de dramatismo al estilismo.

La parte de arriba consistió en una camisa de seda en tono blanco manteca, con cuello camisero y botones abiertos, mientras que las mangas siguieron la caída natural de la tela y acentuaron la sensación de movimiento. A esa pieza la combinó con un pantalón de tiro alto en el mismo tejido, de silueta wide leg y caída amplia y, como recurso de estilismo, María dejó una parte de la camisa por fuera del pantalón y otra por dentro, y sumó un clutch blanco de Chanel.

Sin embargo, uno de los elementos centrales del look fue una joya con perlas, que unía una gargantilla al cuello con una larga tira caída de forma asimétrica hasta la cadera. El diseño, terminado con borlas y flecos de microperlas, generó un efecto couture que contrastó con la sencillez de las prendas pero sin romper la monocromía.

El Pijama core básicamente consiste en usar piezas de inspiración pijamera, que sean holgadas y fluidas, pero elaboradas con materiales suaves y acompañadas de accesorios más sofisticados. La seda o el satén ocupan un lugar clave en esta propuesta, ya que su superficie refleja la luz y crea matices distintos sin tener que recurrir a lentejuelas o brillos excesivos.