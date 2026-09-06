María Vázquez deslumbra con un look invernal re canchero que podés recrear

María Vázquez salió de paseo con un look que concentra varias de las tendencias más fuertes de esta temporada invernal, y con una inspiración retro en el que los clásicos del guardarropa se mezclan con detalles más cancheros y una estética vintage.

El punto de partida del estilismo fue un blazer marrón de corderoy, llevado en formato saco por lo que adquirió una apariencia más sofisticada que lo aleja de su origen más rústico. El regreso del corderoy se vincula justamente con la recuperación de referencias de los años 70 y su presencia en propuestas de street style.

Debajo del blazer, la modelo llevó un suéter de lana en color beige con un particular estampado de oso que evitó que el outfit quedara demasiado clásico. Para completar la parte inferior, eligió un jean de corte recto con efecto lavado en tonalidad verde, una elección que resulta especialmente interesante porque se aleja del tradicional azul y logra una cuota de originalidad a través del color.

El estilismo finalmente se completó con un bolso mediano de cuero marrón oscuro con detalles dorados, el cual reforzó la paleta de tonos tierra elegida. ¡Muy chic!