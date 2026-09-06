Serafín Dengra le habló directamente a los lectores de MDZ y quedó grabado: ¡mirá!

El exPuma Serafín Dengra, famoso por sus videos virales, se encontró con Lorena Lorca y grabó un video con un mensaje impactante. En la nota podés verlo.

En la nota, el video con el mensaje que Dengra le dejó a quienes leen MDZ.

Entre las perlitas que generó el partido de Los Pumas vs. los Wallabies hubo una presencia que generó una verdadera revolución: Serafín Dengra. El ex Puma, convertido en fenómeno de las redes sociales gracias a sus explosivos mensajes motivacionales, fue uno de los más buscados, saludados y fotografiados de la tarde.

Había rugby, frío, y muchas almas expectantes por el partido entre Australia y Los Pumas. Y de pronto, en medio de las tribunas y los pasillos del estadio, apareció él: Serafín Dengra.

Y al momento causó sensación. El ex Puma, que en los últimos años se transformó en una auténtica estrella de las redes sociales gracias a sus particulares y efusivos videos motivacionales, fue una de las presencias que más entusiasmo generó durante el partido entre Argentina y los Wallabies, disputado el sábado 5 de septiembre en Mendoza.

Entre quienes lograron acercarse a él estuvo Lorena Lorca, conductora del programa Wine Ride que se emite por TV Pública, quien no solo se encontró con Dengra en el estadio, sino que además lo entrevistó y consiguió que le dejara a los mendocinos uno de esos mensajes que parecen imposibles de escuchar en voz baja.

La Lorca también se encontró a Cornejo en el Malvinas Argentinas. “Encontrarme en el estadio a Serafín Dengra fue de lo más lindo y divertido que me pasó, además de disfrutar el partido de Los Pumas. La verdad que Dengra es de esas personas que generan una conexión inmediata, tiene una energía tan particular, mucha espontaneidad y, sobre todo, te juro, una enorme calidez humana”, contó Lorena.