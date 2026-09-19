El espectacular vestido de María Vázquez para el MALBA: mirá las fotos

La celebración por los 25 años del MALBA contó con la presencia de María Vázquez, quien eligió un deslumbrante diseño de GOROF. ¡Mirá!

María Vázquez asistió a la celebración por los 25 años del MALBA con un vestido firmado por GOROF, en tono Scarlet Rouge y confeccionado íntegramente en crystal mesh.

El vestido reflejaba el ADN de la firma, reconocida por su confección impecable, y contaba con un construcción ceñida al cuerpo, que realzó su figura sin perder elegancia. Se completó con un escote suavemente curvado, breteles finos y una falda larga.

El material, además, cumplió un rol central en la propuesta, ya que el crystal mesh le dio una luminosidad delicada y un efecto brillante más refinado que el de las clásicas lentejuelas.

Para completar el estilismo, Betina Frumboli se encargó del maquillaje con una propuesta luminosa y natural mientras que, el peinado, fue obra de Eddie Rodríguez.