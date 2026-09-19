David Bowie antes de David Bowie: el archivo que lo muestra junto a Jimmy Page

Antes de ser David Bowie fue Davie Jones. Un nuevo archivo recupera sus grabaciones de 1965, algunas con Jimmy Page antes de Led Zeppelin.

David Bowie tenía 18 años cuando realizó estas grabaciones de 1965 junto a The Manish Boys, banda en la que había desembarcado un año antes con su nombre de nacimiento, Davie Jones. El grupo se había originado durante 1962 en Maidstone (Kent) Reino Unido. Bowie nació en 1947 en Londres y murió en 2016 en Nueva York.

Hoy aparece una pieza inesperada del archivo de David Bowie: grabaciones realizadas en 1965, cuando todavía era Davie Jones y buscaba su lugar en el rock británico. La colección reúne canciones inéditas, demos y tomas alternativas, además de la participación de un joven Jimmy Page, mucho antes de convertirse en guitarrista de Led Zeppelin.

En 1965 David Bowie dio sus primeros pasos en la música utilizando su nombre de nacimiento, Davie Jones. allmusic.com/ Antes de que naciera Bowie En 1965, David Jones todavía no era David Bowie. Tenía 18 años, integraba grupos como The Manish Boys y Davie Jones & The Lower Third y grababa bajo la producción de Shel Talmy, responsable de trabajos fundamentales de The Who y The Kinks. El material permite escuchar a un músico todavía en formación.

Can't Help Thinking About Me" (1966): Fue lanzado justo al momento del cambio de nombre, marcando el primer sencillo oficial acreditado a David Bowie con The Lower Third. Todo comenzó aprincipios de 1966,con la creciente popularidad de la banda norteamericana The Monkees y su vocalista principal (también llamado Davy Jones) que forzó una decisión crucial. El 14 de enero de 1966, el cantante cambió oficialmente su apellido por el de Bowie. Facebook Behind the Songs Jimmy Page aparece en el archivo La historia se vuelve todavía más atractiva por la presencia de Jimmy Page, entonces un joven guitarrista de sesión que todavía estaba lejos de Led Zeppelin. Page participó en grabaciones de The Manish Boys y aportó su guitarra y un temprano pedal de fuzz al sonido de aquellas sesiones.

La colección incluye 21 canciones, con 10 temas nunca publicados oficialmente en CD y formato digital. Entre ellos aparecen “I Want Your Love”, “Cupid”, “Certain Woman”, “Today” e “I Live in Dreams”, además de demos y versiones alternativas.

El archivo que muestra otro Bowie El valor de estas grabaciones no está solamente en descubrir canciones desconocidas, sino en escuchar al artista antes de construir el personaje que cambiaría la historia del rock. A fines de septiembre de 1965, Davie Jones ya había adoptado el nombre David Bowie. El archivo captura justamente ese momento de transformación.