David Bowie antes de David Bowie: el archivo que lo muestra junto a Jimmy Page
Antes de ser David Bowie fue Davie Jones. Un nuevo archivo recupera sus grabaciones de 1965, algunas con Jimmy Page antes de Led Zeppelin.
Hoy aparece una pieza inesperada del archivo de David Bowie: grabaciones realizadas en 1965, cuando todavía era Davie Jones y buscaba su lugar en el rock británico. La colección reúne canciones inéditas, demos y tomas alternativas, además de la participación de un joven Jimmy Page, mucho antes de convertirse en guitarrista de Led Zeppelin.
Antes de que naciera Bowie
En 1965, David Jones todavía no era David Bowie. Tenía 18 años, integraba grupos como The Manish Boys y Davie Jones & The Lower Third y grababa bajo la producción de Shel Talmy, responsable de trabajos fundamentales de The Who y The Kinks. El material permite escuchar a un músico todavía en formación.
Jimmy Page aparece en el archivo
La historia se vuelve todavía más atractiva por la presencia de Jimmy Page, entonces un joven guitarrista de sesión que todavía estaba lejos de Led Zeppelin. Page participó en grabaciones de The Manish Boys y aportó su guitarra y un temprano pedal de fuzz al sonido de aquellas sesiones.
La colección incluye 21 canciones, con 10 temas nunca publicados oficialmente en CD y formato digital. Entre ellos aparecen “I Want Your Love”, “Cupid”, “Certain Woman”, “Today” e “I Live in Dreams”, además de demos y versiones alternativas.
El archivo que muestra otro Bowie
El valor de estas grabaciones no está solamente en descubrir canciones desconocidas, sino en escuchar al artista antes de construir el personaje que cambiaría la historia del rock. A fines de septiembre de 1965, Davie Jones ya había adoptado el nombre David Bowie. El archivo captura justamente ese momento de transformación.
FUENTE: https://www.davidbowie.com/blog/2026/7/15/david-bowie-the-shel-talmy-recordings https://media.rhino.com/press-release/shel-talmy-recordings-0?