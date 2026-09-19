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Prepará unas ricas vainillas caseras: receta paso a paso

Preparar vainillas caseras es una opción económica y deliciosa, con una receta súper fácil de seguir en su paso a paso. ¡No te quedés con las ganas!

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Prepará tus propias vainillas en casa.

Prepará tus propias vainillas en casa.

Las vainillas son un clásico de la repostería casera. Se hacen con huevos, azúcar, harina y esencia vainilla, y no llevan manteca ni aceite, lo que las hace súper livianas. La clave en esta receta está en batir bien los huevos y en no mezclar de más la harina, para que no se bajen. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (20-25 vainillas)

  • 3 huevos

  • ½ taza (100 g) de azúcar

  • ¾ taza (95 g) de harina 0000

  • 2 cucharadas de maicena

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 1 pizca de sal

  • Azúcar impalpable para espolvorear

¡Qué rico!

¡Qué rico!

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 180°C. Prepará una placa para horno con papel manteca.

  2. En un bowl grande, batí los huevos con el azúcar y la sal a velocidad alta durante 5-7 minutos, hasta que la mezcla esté pálida, esponjosa y haya triplicado su volumen. Si levantás el batidor, la mezcla tiene que formar una cinta que se mantiene unos segundos. Agregá la vainilla y batí 30 segundos más.

  3. En otro bowl, tamizá la harina con la maicena. Esto es importante para que no queden grumos y las vainillas sean livianas.

  4. Agregá la harina tamizada a la mezcla de huevos en tres partes, mezclando con una espátula con movimientos envolventes y suaves. No mezcles de más, solo hasta que no se vea harina seca, porque la mezcla se baja y las vainillas quedan chatas.

  5. Poné la mezcla en una manga pastelera con boquilla lisa o en una bolsa de plástico con la punta cortada. Formá tiras de unos 6-7 cm de largo y 2 cm de ancho sobre la placa, dejando separación entre ellas (no crecen mucho, pero se expanden un poco). Si no tenés manga, podés poner cucharadas de mezcla y darles forma alargada con el dorso de una cuchara.

  6. Espolvoreá las vainillas con azúcar impalpable (esto les da esa superficie ligeramente crujiente y evita que se peguen).

  7. Llevá al horno por 8-10 minutos, hasta que estén doradas en los bordes y firmes al tacto. No las cocines de más porque quedan secas.

  8. Dejá enfriar sobre la placa 5 minutos y después pasalas a una rejilla. ¡Y listo!

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