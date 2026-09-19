Prepará unas ricas vainillas caseras: receta paso a paso

Precalentá el horno a 180°C. Prepará una placa para horno con papel manteca.

En un bowl grande, batí los huevos con el azúcar y la sal a velocidad alta durante 5-7 minutos, hasta que la mezcla esté pálida, esponjosa y haya triplicado su volumen. Si levantás el batidor, la mezcla tiene que formar una cinta que se mantiene unos segundos. Agregá la vainilla y batí 30 segundos más.

En otro bowl, tamizá la harina con la maicena. Esto es importante para que no queden grumos y las vainillas sean livianas.

Agregá la harina tamizada a la mezcla de huevos en tres partes, mezclando con una espátula con movimientos envolventes y suaves. No mezcles de más, solo hasta que no se vea harina seca, porque la mezcla se baja y las vainillas quedan chatas.

Poné la mezcla en una manga pastelera con boquilla lisa o en una bolsa de plástico con la punta cortada. Formá tiras de unos 6-7 cm de largo y 2 cm de ancho sobre la placa, dejando separación entre ellas (no crecen mucho, pero se expanden un poco). Si no tenés manga, podés poner cucharadas de mezcla y darles forma alargada con el dorso de una cuchara.

Espolvoreá las vainillas con azúcar impalpable (esto les da esa superficie ligeramente crujiente y evita que se peguen).

Llevá al horno por 8-10 minutos, hasta que estén doradas en los bordes y firmes al tacto. No las cocines de más porque quedan secas.