Tarta de coco sin gluten: la receta que se corona con una ganache irresistible
Esta tarta de coco sin gluten, con ganache de chocolate, es ideal para la merienda y combina una base tierna con una cobertura cremosa y deliciosa.
La tarta de coco sin gluten con ganache de chocolate es una de esas recetas que combinan una base tierna y aromática con una cobertura intensa y cremosa. El coco aporta un sabor delicioso y el chocolate termina de convertirla en un postre irresistible, ideal para la merienda o para compartir. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina para que la tarta quede perfecta: es no sobrecocinar la base y dejar que se enfríe por completo antes de cubrirla con la ganache. De esta manera conserva una textura tierna y la cobertura queda lisa, brillante y cremosa.
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo de pasos
1 hora
Tiempo total de preparación
1 hora y 50 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Sin glúten
Ingredientes
- 150 gr de coco rallado (para la tarta)
- 100 gr de harina de almendras (para la tarta)
- 100 gr de azúcar (para la tarta)
- 2 huevos (para la tarta)
- 80 gr de manteca derretida (para la tarta)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la tarta)
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten (para la tarta)
- 100 ml de leche (para la tarta)
- 150 gr de chocolate semiamargo sin gluten (para la ganache)
- 120 ml de crema de leche (para la ganache)
Pasos
- Prepará la mezcla: batí los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla. Agregá la manteca derretida y la leche.
- Incorporá los secos: sumá el coco rallado, la harina de almendras y el polvo de hornear sin gluten. Mezclá hasta obtener una preparación homogénea.
- Llevá al molde: colocá la mezcla en una tartera de aproximadamente 22 cm, previamente enmantecada. Distribuí y emparejá la superficie.
- Horneá: llevá a horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que los bordes estén dorados y la superficie apenas firme.
- Dejá enfriar: retirala del horno y dejala enfriar completamente antes de colocar la ganache.
- Prepará la ganache: calentá la crema de leche sin dejar que hierva. Volcala sobre el chocolate picado y dejá reposar 2 minutos. Mezclá desde el centro hacia afuera hasta obtener una crema lisa y brillante.
- Cubrí la tarta: volcá la ganache sobre la tarta fría y distribuí con una espátula.
- Enfriá: llevá a la heladera durante al menos 1 hora para que la ganache tome cuerpo antes de cortar.