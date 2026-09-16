La tarta de calabaza que convierte una verdura en un postre irresistible
Transformá la calabaza en un postre delicioso con esta receta de tarta, ideal para disfrutar en la merienda o en familia.
La tarta de calabaza es una de esas recetas que convierten un ingrediente simple en un postre suave, cremoso y lleno de sabor. Con una base crocante y un relleno especiado, es ideal para acompañar el mate, disfrutar en la merienda o preparar algo diferente para la familia. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que el relleno quede firme y no largue líquido: cocinar bien la calabaza y escurrirla antes de hacer el puré. Así se concentra su sabor y la tarta mantiene una textura cremosa, pero consistente.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 10 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
-
- 100 gr de manteca fría (para la masa)
- 70 gr de azúcar (para la masa)
- 1 huevo (para la masa)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa)
- 500 gr de puré de calabaza (para el relleno)
- 2 huevos (para el relleno)
- 100 gr de azúcar (para el relleno)
- 100 ml de crema de leche (para el relleno)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno)
- 1 cucharadita de canela (para el relleno)
- ½ cucharadita de nuez moscada, opcional (para el relleno)
Pasos
- Cociná la calabaza al horno o al vapor hasta que esté tierna. Dejala escurrir y pisala hasta obtener un puré bien seco.
- Para la masa, mezclá la harina, el azúcar y la manteca fría hasta formar un arenado.
- Agregá el huevo y la esencia de vainilla. Uní sin amasar demasiado, envolvé y llevá a la heladera durante 20 minutos.
- Estirá la masa y forrá una tartera de 22 cm. Pinchá la base con un tenedor y reservá.
- En un bowl, mezclá el puré de calabaza, los huevos, el azúcar, la crema de leche, la vainilla, la canela y la nuez moscada.
- Volcá el relleno sobre la masa y llevá a horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que el centro esté firme, pero todavía ligeramente tembloroso.
- Dejá enfriar por completo antes de cortar. Para una textura más compacta, llevá la tarta a la heladera durante 1 hora.