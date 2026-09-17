¿Qué cocinar hoy? Probá esta tarta de choclo, cebolla y queso casera
La preparación de esta tarta de choclo, cebolla y queso se basa en la técnica para caramelizar la cebolla y lograr un relleno cremoso.
La tarta de choclo, cebolla y queso es una de esas recetas que combinan ingredientes simples en un plato abundante y lleno de sabor. La dulzura del choclo, la suavidad de la cebolla y el toque fundido del queso forman un relleno cremoso, ideal para el almuerzo, la cena o para llevar en la vianda. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina para que la tarta quede deliciosa, está en cocinar bien la cebolla antes de mezclarla con el choclo y el queso. Así se vuelve más dulce, tierna y sabrosa, mientras que el relleno toma una textura mucho más equilibrada.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1 tapa de tarta
- 2 latas de choclo en grano, aproximadamente 400 gr
- 2 cebollas grandes
- 200 gr de queso cremoso o mozzarella
- 2 huevo
- 100 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de aceite
- 50 gr de queso rallado
- Sal y pimienta
Pasos
- Prepará la cebolla: pelá y cortá las cebollas en pluma o cubitos pequeños. Calentá el aceite en una sartén y cocinalas a fuego medio-bajo durante 10 a 15 minutos, hasta que estén tiernas y ligeramente doradas.
- Sumá el choclo: escurrí bien el choclo y agregalo a la sartén. Cociná durante 3 o 4 minutos más, mezclando para integrar los sabores.
- Armá el relleno: en un bowl, batí los huevos junto con la crema de leche. Condimentá con sal y pimienta. Incorporá la mezcla de cebolla y choclo, el queso cortado en cubitos y la mitad del queso rallado.
- Rellená la tarta: colocá la tapa de tarta en una tartera previamente enmantecada o aceitada. Volcá el relleno y distribuílo de manera pareja.
- Agregá el queso: espolvoreá por encima el resto del queso rallado para que se forme una cubierta dorada y gratinada.
- Horneá: llevá a horno precalentado a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada.
- Dejá reposar: esperá entre 5 y 10 minutos antes de cortar. Así el relleno se asienta y las porciones salen más prolijas.