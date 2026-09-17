¿Qué cocinar hoy? Probá esta tarta de choclo, cebolla y queso casera

Pasos

Prepará la cebolla: pelá y cortá las cebollas en pluma o cubitos pequeños. Calentá el aceite en una sartén y cocinalas a fuego medio-bajo durante 10 a 15 minutos, hasta que estén tiernas y ligeramente doradas.

Sumá el choclo: escurrí bien el choclo y agregalo a la sartén. Cociná durante 3 o 4 minutos más, mezclando para integrar los sabores.

Armá el relleno: en un bowl, batí los huevos junto con la crema de leche. Condimentá con sal y pimienta. Incorporá la mezcla de cebolla y choclo, el queso cortado en cubitos y la mitad del queso rallado.

Rellená la tarta: colocá la tapa de tarta en una tartera previamente enmantecada o aceitada. Volcá el relleno y distribuílo de manera pareja.

Agregá el queso: espolvoreá por encima el resto del queso rallado para que se forme una cubierta dorada y gratinada.

Horneá: llevá a horno precalentado a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada.