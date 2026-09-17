¿Tenés brócoli? Esta tarta es la respuesta más rica

Pasos

Cociná el brócoli: separalo en ramitos y hervilo o cocinalo al vapor durante 5 a 7 minutos, hasta que esté tierno. Escurrilo muy bien y picá los ramitos.

Prepará las arvejas: si usás arvejas congeladas, cocinalas según las indicaciones del paquete. Si son en lata, escurrilas bien.

Salteá la cebolla: cortala en cubitos y cocinala con el aceite hasta que esté transparente y tierna.

Armá el relleno: mezclá los huevos con el queso crema. Incorporá el brócoli, las arvejas, la cebolla, el queso cortado en cubitos y la mitad del queso rallado. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.

Rellená la tarta: colocá la tapa en una tartera aceitada y volcá la preparación. Distribuí todo de manera pareja.

Agregá el queso: espolvoreá por encima el resto del queso rallado.

Horneá: llevá a horno precalentado a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada.