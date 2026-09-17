¿Tenés brócoli? Esta tarta es la respuesta más rica
El secreto de cocina para que esta tarta de brócoli no quede aguada: la clave está en la cocción justa de las verduras y un buen escurrido.
La tarta de brócoli y arvejas es una de esas recetas que permiten disfrutar de una comida rica, nutritiva y muy fácil de preparar. Con una base crocante, un relleno suave y el toque irresistible del queso, es ideal para el almuerzo, la cena o para llevar en la vianda. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina para que quede deliciosa: está en cocinar el brócoli hasta que esté tierno, pero sin pasarlo de cocción, y escurrirlo muy bien antes de incorporarlo al relleno. Así la tarta no queda aguada y conserva todo su sabor.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
horno
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Ingredientes
- 1 tapa de tarta
- 1 brócoli grande, aproximadamente 500 gr
- 1 cebolla
- 150 gr de arvejas cocidas
- 2 huevos
- 150 gr de queso cremoso o mozzarella
- 100 gr de queso crema
- 50 gr de queso rallado
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta
- Nuez moscada
Pasos
- Cociná el brócoli: separalo en ramitos y hervilo o cocinalo al vapor durante 5 a 7 minutos, hasta que esté tierno. Escurrilo muy bien y picá los ramitos.
- Prepará las arvejas: si usás arvejas congeladas, cocinalas según las indicaciones del paquete. Si son en lata, escurrilas bien.
- Salteá la cebolla: cortala en cubitos y cocinala con el aceite hasta que esté transparente y tierna.
- Armá el relleno: mezclá los huevos con el queso crema. Incorporá el brócoli, las arvejas, la cebolla, el queso cortado en cubitos y la mitad del queso rallado. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.
- Rellená la tarta: colocá la tapa en una tartera aceitada y volcá la preparación. Distribuí todo de manera pareja.
- Agregá el queso: espolvoreá por encima el resto del queso rallado.
- Horneá: llevá a horno precalentado a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada.
- Dejá reposar: esperá entre 5 y 10 minutos antes de cortar para que el relleno se asiente.