Estados Unidos reveló cuáles serán los 20 trabajos que más crecerán en los próximos años en plena expansión de la inteligencia artificial

Una proyección oficial de Estados Unidos anticipó cuáles serán los trabajos con mayor crecimiento hasta 2035 y varios aumentarán más del 20%.

Estados Unidos proyectó cuáles serán los trabajos que más crecerán durante la próxima década.

Elegir una profesión pensando en los próximos años puede resultar cada vez más difícil ante los cambios que atraviesa el mercado laboral y el creciente peso de la inteligencia artificial. Ahora, una nueva proyección oficial de Estados Unidos permite conocer cuáles serán los trabajos que más crecerán durante la próxima década.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) publicó sus nuevas proyecciones de empleo para el período comprendido entre 2025 y 2035. El organismo estima que la economía estadounidense sumará alrededor de 5,9 millones de puestos de trabajo durante esos diez años y que el empleo total crecerá un 3,5%.

Sin embargo, algunas profesiones avanzarán muy por encima de ese promedio. La lista oficial permite identificar los 20 trabajos con el mayor crecimiento porcentual previsto y muestra un fuerte protagonismo de las áreas vinculadas con la salud, la tecnología y las energías renovables.

Los 20 trabajos que más crecerán hasta 2035 De acuerdo con las proyecciones del BLS, estos son los trabajos que registrarían el mayor aumento porcentual entre 2025 y 2035:

Enfermeros de práctica avanzada: 41%. Instaladores de paneles solares fotovoltaicos: 37%. Científicos de datos: 35%. Técnicos de mantenimiento de aerogeneradores: 30%. Gerentes de servicios médicos y de salud: 24%. Asistentes de fisioterapia: 23%. Técnicos psiquiátricos: 22%. Científicos de investigación informática y de la información: 22%. Asistentes de terapia ocupacional: 21%. Técnicos médicos oftálmicos: 21%. Asistentes médicos: 21%. Analistas de seguridad de la información: 21%. Técnicos en seguridad y salud ocupacional: 19%. Especialistas en audífonos: 19%. Epidemiólogos: 19%. Especialistas en seguridad y salud ocupacional: 18%. Consejeros en adicciones, trastornos de conducta y salud mental: 18%. Asistentes de salud domiciliaria y cuidado personal: 18%. Profesores universitarios de especialidades de la salud: 18%. Mecánicos de maquinaria industrial: 18%. La diferencia con el promedio general es considerable. Mientras el conjunto del empleo estadounidense aumentaría alrededor de 3,5%, la ocupación ubicada en el primer puesto crecería un 41%. Los enfermeros de práctica avanzada pasarían de unos 336.300 empleos en 2025 a aproximadamente 474.100 en 2035.