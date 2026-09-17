Pese al rechazo de Estados Unidos, la ONU aprobó que Palestina participe de la Asamblea General

El hecho se dio pocos días después de que EE.UU le niegue el visado a su presidente, Mahmud Abás .

La ONU aprobó este miércoles que Palestina participe en la Asamblea General de Naciones Unidas a través de videoconferencia, después de que Estados Unidos, país anfitrión, le negara el visado a su presidente, Mahmud Abás, y a los funcionarios de su Gobierno.

La Asamblea General de la organización votó la resolución con una mayoría de 152 sufragios a favor, frente a 4 abstenciones -Colombia, Honduras, Panamá y Perú- y los votos en contra de USA, Israel y Paraguay.

Lo que incluye la aprobación El veto incluye tanto a la delegación de la Autoridad Palestina como a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a quienes EE.UU. acusa, según el comunicado del Departamento de Estado, de una "falta de reforma" y de "internacionalizar el conflicto israelí-palestino" mediante denuncias a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Palestina estará en la Asamblea General La resolución aprobada hoy por la ONU ya había sido ratificada antes de la pasada Asamblea General, cuando la administración Trump también impidió que viajaran a Nueva York. El texto también recuerda a Estados Unidos el acuerdo firmado con la organización por ser anfitrión, que lo obliga a no impedir los viajes diplomáticos a la sede de la organización en Nueva York.

"Que cumplan sus obligaciones" Hace unos días, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, aseguró que mantienen "un diálogo continuo" con EE.UU para animarlos a que cumplan con sus obligaciones por el acuerdo como país anfitrión.