Las imágenes que revelan la destrucción causada por Irán en instalaciones militares de EE.UU.

Fotografías difundidas por la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos, muestran daños generalizados en diversas instalaciones estadounidenses en Medio Oriente como consecuencia de los ataques iraníes.

Las imágenes, facilitadas por personal militar en activo, muestran un radar seccionado, remolques aplastados y edificios gravemente dañados.

Las imágenes, que no están fechadas, se tomaron en bases e instalaciones de Estados Unidos en Arabia Saudita y Kuwait.

Un miembro del ejército, cuya identidad no fue revelada por CBS, declaró: "Se trata de daños importantes en nuestras bases que no se han comunicado al público estadounidense".

"Estamos ahí parados, con los ojos cerrados, recibiendo golpes en la cara", denunció.

La Casa Blanca remitió a la BBC al Mando Central de EE.UU. (Centcom), que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los daños, en imágenes

Las fotografías, que no han sido verificadas de forma independiente por la BBC, se publicaron un día después de que un informe del organismo de control del Pentágono confirmara que cientos de edificios y estructuras de bases estadounidenses en Medio Oriente habían sido dañados o destruidos por Irán.

Una de las fotos muestra un Boeing E-3 Sentry destruido en la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita.

CBS News Fotografía sin fecha de un Boeing E-3 Sentry destruido en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, a unos 100 km al sureste de la capital, Riad.

Aunque la foto no tiene fecha, BBC Verify ya había confirmado en marzo la existencia de una imagen similar, aparentemente del mismo avión radar.

Los Boeing E-3 AWACS se utilizan para detectar y rastrear objetivos potenciales a larga distancia y proporcionar alertas tempranas ante posibles amenazas.

En aquel momento, un funcionario estadounidense declaró a la agencia Reuters que 12 miembros del personal estadounidense habían resultado heridos, dos de ellos de gravedad, en un ataque iraní contra la base aérea.

Dos imágenes sin fecha, supuestamente tomadas en Camp Buehring, en Kuwait, muestran remolques aplastados y una gran estructura similar a una carpa reducida a jirones, mientras se eleva humo del lugar.

CBS News Remolques destruidos por un ataque iraní en Camp Buehring, Kuwait.

CBS News Una fotografía sin fecha muestra una columna de humo que sale de una estructura que sufrió daños en un ataque iraní en Camp Buehring, Kuwait.

Otra imagen muestra un edificio de cuatro plantas dañado por un ataque iraní en Camp Arifjan, también en Kuwait.

En marzo se informó de daños en las instalaciones, incluidos equipos de comunicaciones por satélite, aunque no está claro si esta imagen corresponde al mismo ataque.

Brian Katulis, exfuncionario de seguridad nacional que trabajó tanto en administraciones demócratas como republicanas, afirmó que los daños visibles en las imágenes demostraban que "Estados Unidos no había preparado adecuadamente sus defensas".

"Y existen pruebas sólidas de que adversarios de EE.UU., como China y Rusia, podrían haber ayudado a Irán a seleccionar los objetivos", añadió Katulis, actualmente investigador principal del Middle East Institute.

"La administración Trump no ha hecho nada para abordar estas vulnerabilidades".

CBS News En esta foto tomada en Camp Arifjan, Kuwait, se pueden apreciar los daños sufridos por un edificio.

Perdidas millonarias

Las imágenes se publicaron poco después de hacerse público un informe del organismo de control del Pentágono que revela que los ataques iraníes han "dañado y destruido cientos de edificios y estructuras en bases estadounidenses de Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania durante el conflicto".

Asimismo, señala que las pérdidas de equipamiento ascendieron a US$3.700 millones.

En total, Estados Unidos había gastado US$33.400 millones en la guerra hasta el 29 de junio, según el informe.

En los meses posteriores al inicio de la guerra, "decenas de aeronaves estadounidenses resultaron destruidas o dañadas", continúa el informe.

El documento enumera varias de las aeronaves afectadas, incluidas cinco de reabastecimiento en vuelo que sufrieron daños o fueron destruidas en tierra en Arabia Saudita por municiones iraníes.

Un informe independiente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) señala que el avión E-3 ya no se fabrica y tendría que ser sustituido por un equivalente más moderno: el E-7.

La CBO indicó que el coste de un solo avión E-3 es de US$500 millones y que el coste total estimado del equipamiento perdido en combate, incluidos aviones, drones y un sistema de defensa de área de gran altitud (THAAD), asciende a US$1.900 millones.

El organismo indicó que su análisis está sujeto a "incertidumbre", ya que el Departamento de Defensa no respondió a sus solicitudes de información, lo que le obligó a basarse en bases de datos gubernamentales e informes públicos.

Además, según el informe, no está claro el alcance de las reparaciones y las tareas de reconstrucción que el ejército estadounidense planea llevar a cabo.

Getty Images Estimaciones apuntan a pérdidas de miles de millones para EE.UU. en equipamiento destruido.

Brian Katulis, del Middle East Institute, señaló que, si bien "estos costes demuestran cómo la administración Trump dilapidó valiosos recursos militares sin obtener resultados significativos a cambio", el mayor daño afectó a la preparación militar general de Estados Unidos.

"Estados Unidos tuvo que desviar recursos militares de Asia a Medio Oriente, lo que dejó al país y a sus socios asiáticos más expuestos y vulnerables frente a China", alegó.

Agregó que "además, el agotamiento de las municiones estadounidenses hace que Rusia esté más dispuesta a sondear las vulnerabilidades de los aliados de la OTAN y a continuar su guerra agresiva contra Ucrania".

Aunque Estados Unidos dispone de los recursos financieros para hacer frente a las pérdidas de equipamiento, ya afronta problemas presupuestarios y es posible que no pueda reponer el material faltante con la rapidez necesaria para prepararse ante posibles estallidos de conflictos en Medio Oriente o en otras partes del mundo, añadió.

Presiones para acabar con la guerra

Con el paso de los meses ha aumentado la presión pública y política sobre la Casa Blanca para poner fin al conflicto con Irán, iniciado el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra el país.

Desde el comienzo de la guerra, Irán ha atacado en repetidas ocasiones bases estadounidenses y a países aliados en el Golfo, así como a Israel.

El martes por la noche, la Cámara de Representantes de EE.UU. votó por tercera vez a favor de poner fin a la guerra con Irán, aprobando una medida que obligaría al presidente Donald Trump a terminar con la acción militar estadounidense si no cuenta con la autorización del Congreso.

La medida salió adelante con el apoyo de varios republicanos, en la que podría ser la última votación de la Cámara sobre este asunto antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Su aprobación se enfrenta a un camino incierto, ya que el Senado de EE.UU. no ha indicado si abordará la cuestión.

Ese mismo día, el congresista republicano Thomas Massie anunció una iniciativa para someter a juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a medida que surgían nuevos detalles sobre el coste que la guerra con Irán supone para Estados Unidos.

La administración Trump respaldó a Hegseth, y el fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, declaró a la prensa que este estaba realizando "un trabajo fenomenal".

FUENTE: BBC