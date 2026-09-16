Lo condenaron, rompió las esposas, noqueó a un policía e intentó escaparse

Un joven rompió sus esposas, golpeó a varios policías e intentó escapar tras ser condenado en Ohio. La fuga quedó registrada por las cámaras.

La increíble secuencia ocurrió en la Oficina del Sheriff del condado de Columbiana, en Wellsville, Ohio. Timothy J. Reaggle, de 21 años, acababa de ser sentenciado a un año de prisión por un robo menor de primer grado y otros delitos cometidos en 2025 cuando logró liberarse de las esposas, golpeó al policía que lo escoltaba e intentó escapar. Durante la fuga, sorteó a varios oficiales y agredió a otros agentes hasta que finalmente fue reducido.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se puede observar el momento en el que Reaggle rompe las esposas, que, según constataron posteriormente, estaban dañadas, y se da vuelta para golpear al oficial que lo custodiaba.

El intento de fuga del joven tras ser sentenciado Acto seguido, corrió por un pasillo hasta llegar a las escaleras: una vez en la planta baja, otro policía intentó detenerlo, pero el joven logró evadirlo después de golpearlo.

El joven había sido sentenciado por delitos menores. Cuando llegó a la puerta de entrada de la Oficina del Sheriff y estaba a punto de escapar, uno de los oficiales que lo perseguía consiguió inmovilizarlo con una pistola táser. Finalmente, los agentes lograron reducirlo y detenerlo.

La nueva sentencia que podría recibir Según informaron, el agente Keith Thorn, quien escoltaba a Reaggle, debió ser trasladado a un hospital por heridas en el rostro y la cabeza. Otro de los oficiales involucrados también fue derivado a un centro médico para permanecer en observación.