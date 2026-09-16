Pánico a bordo: se desprendió el techo de un Boeing 737-300 en pleno vuelo en Irán

El incidente ocurrió en un Boeing 737-300 de 30 años. Las imágenes muestran parte del revestimiento interior desprendido sobre la cabina en un vuelo en Irán.

El pánico se apoderó de los pasajeros de un vuelo en Irán.

Momentos de preocupación se vivieron a bordo de un Boeing 737-300 durante un vuelo en Irán, luego de que parte del revestimiento del techo de la cabina se desprendiera en pleno trayecto. La situación quedó registrada en un video que comenzó a circular tras el incidente.

Las imágenes muestran a los pasajeros dentro del avión mientras una parte del techo de la cabina aparece desprendida y colgando sobre los asientos. Pese al episodio, la aeronave pudo continuar en vuelo.

El avión involucrado es un Boeing 737-300 con aproximadamente 30 años de antigüedad. Se trata de una versión anterior de la familia 737 y no de un Boeing 737 MAX, modelo que estuvo involucrado en otros incidentes y accidentes ampliamente difundidos.

El momento del desprendimiento del techo del vuelo X: @ehiramhurtado Qué se sabe del avión que sufrió el incidente en Irán El desprendimiento ocurrió en el interior de la aeronave y, de acuerdo con la información disponible, afectó parte del revestimiento superior de la cabina de pasajeros. El episodio volvió a poner el foco sobre las condiciones de mantenimiento de aeronaves antiguas que todavía continúan operativas. Sin embargo, hasta el momento no se han brindado precisiones sobre lo que provocó concretamente el desprendimiento ni si existió una falla estructural.

Las imágenes difundidas permiten observar el daño dentro del avión y la reacción de quienes viajaban a bordo. No se informaron, en los datos proporcionados, personas heridas como consecuencia del incidente.