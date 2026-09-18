¿Buscás una receta fácil? Probá esta torta de limón y coco
Preparar esta torta de coco y limón es más fácil de lo que parece. Seguí esta receta paso a paso y sorprendé con una rica torta casera.
Preparar una torta de coco y limón es muy sencillo; se mezclan los secos, se mezclan los húmedos, se unen y al horno. La receta no necesita batidora, no necesita manteca y el coco rallado le da una textura suave mientras el limón la perfuma y le da un toque ácido que corta el dulzor. Se conserva tierna por varios días y hasta mejora su sabor de un día para el otro. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 22-24 cm)
Para la torta:
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2 tazas (250 g) de harina 0000
1½ tazas (300 g) de azúcar
1 taza (100 g) de coco rallado
2 cucharaditas de polvo de hornear
½ cucharadita de bicarbonato de sodio
½ cucharadita de sal
3 huevos grandes
1 taza (240 ml) de leche
½ taza (120 ml) de aceite neutro
Jugo de 2 limones
Ralladura de 2 limones (solo la parte amarilla)
1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el glaseado (opcional):
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1 taza (120 g) de azúcar impalpable
2-3 cucharadas de jugo de limón
1 cucharada de coco rallado para decorar
Paso a paso de la receta
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Precalentá el horno a 180°C. Engrasá y enhariná un molde de 22-24 cm o forralo con papel manteca.
En un bowl grande, mezclá la harina, el azúcar, el coco rallado, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal.
En otro bowl, batí los huevos con la leche, el aceite, el jugo de limón, la ralladura y la vainilla hasta que se integren.
Volcá los húmedos sobre los secos y mezclá con una espátula o cuchara de madera hasta que no queden grumos. No mezcles de más, solo hasta que se integre, porque la torta se endurece.
Volcá la mezcla en el molde y alisá la superficie. Llevá al horno por 35-40 minutos, o hasta que al pinchar con un cuchillo en el centro, éste salga limpio (o con apenas migas húmedas).
Sacá del horno y dejá enfriar en el molde 10 minutos. Después pasala a una rejilla para que se enfríe completamente.
En un bowl chico, mezclá el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una pasta brillante y suave. Si queda muy espesa, agregá más jugo; si es muy líquida, más azúcar. Bañá la torta fría con el glaseado y espolvoreá con coco rallado. ¡Y listo!