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¿Buscás una receta fácil? Probá esta torta de limón y coco

Preparar esta torta de coco y limón es más fácil de lo que parece. Seguí esta receta paso a paso y sorprendé con una rica torta casera.

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Prepará una rica torta casera.

Prepará una rica torta casera.

Preparar una torta de coco y limón es muy sencillo; se mezclan los secos, se mezclan los húmedos, se unen y al horno. La receta no necesita batidora, no necesita manteca y el coco rallado le da una textura suave mientras el limón la perfuma y le da un toque ácido que corta el dulzor. Se conserva tierna por varios días y hasta mejora su sabor de un día para el otro. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (molde de 22-24 cm)

Para la torta:

  • 2 tazas (250 g) de harina 0000

  • 1½ tazas (300 g) de azúcar

  • 1 taza (100 g) de coco rallado

  • 2 cucharaditas de polvo de hornear

  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio

  • ½ cucharadita de sal

  • 3 huevos grandes

  • 1 taza (240 ml) de leche

  • ½ taza (120 ml) de aceite neutro

  • Jugo de 2 limones

  • Ralladura de 2 limones (solo la parte amarilla)

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el glaseado (opcional):

  • 1 taza (120 g) de azúcar impalpable

  • 2-3 cucharadas de jugo de limón

  • 1 cucharada de coco rallado para decorar

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 180°C. Engrasá y enhariná un molde de 22-24 cm o forralo con papel manteca.

  2. En un bowl grande, mezclá la harina, el azúcar, el coco rallado, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal.

  3. En otro bowl, batí los huevos con la leche, el aceite, el jugo de limón, la ralladura y la vainilla hasta que se integren.

  4. Volcá los húmedos sobre los secos y mezclá con una espátula o cuchara de madera hasta que no queden grumos. No mezcles de más, solo hasta que se integre, porque la torta se endurece.

  5. Volcá la mezcla en el molde y alisá la superficie. Llevá al horno por 35-40 minutos, o hasta que al pinchar con un cuchillo en el centro, éste salga limpio (o con apenas migas húmedas).

  6. Sacá del horno y dejá enfriar en el molde 10 minutos. Después pasala a una rejilla para que se enfríe completamente.

  7. En un bowl chico, mezclá el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una pasta brillante y suave. Si queda muy espesa, agregá más jugo; si es muy líquida, más azúcar. Bañá la torta fría con el glaseado y espolvoreá con coco rallado. ¡Y listo!

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