¿Buscás una receta fácil? Probá esta torta de limón y coco

Precalentá el horno a 180°C. Engrasá y enhariná un molde de 22-24 cm o forralo con papel manteca.

En un bowl grande, mezclá la harina, el azúcar, el coco rallado, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal.

En otro bowl, batí los huevos con la leche, el aceite, el jugo de limón, la ralladura y la vainilla hasta que se integren.

Volcá los húmedos sobre los secos y mezclá con una espátula o cuchara de madera hasta que no queden grumos. No mezcles de más, solo hasta que se integre, porque la torta se endurece.

Volcá la mezcla en el molde y alisá la superficie. Llevá al horno por 35-40 minutos, o hasta que al pinchar con un cuchillo en el centro, éste salga limpio (o con apenas migas húmedas).

Sacá del horno y dejá enfriar en el molde 10 minutos. Después pasala a una rejilla para que se enfríe completamente.