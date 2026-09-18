Una nube hecha torta: receta de ricota soufflé
Conocé la receta de ricota soufflé, una torta liviana y cremosa, ideal para la merienda o el postre.
La torta de ricota soufflé es una de esas recetas que sorprenden por su textura liviana y cremosa. La ricota le aporta una suavidad increíble y las claras batidas hacen que el relleno quede aireado, como una nube, convirtiéndola en una opción perfecta para la merienda o el postre. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina para conseguir ese efecto soufflé está en batir las claras a punto nieve e incorporarlas con movimientos envolventes, sin mezclar de más. Así el aire queda atrapado en la preparación y la torta crece durante la cocción.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 5 minutos
Modo de cocción
horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 200 gr de galletitas de vainilla (para la base)
- 80 gr de manteca derretida (para la base)
- 500 gr de ricota (para el relleno)
- 4 huevos (para el relleno)
- 120 gr de azúcar (para el relleno)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno)
- Ralladura de 1 limón (para el relleno)
- 2 cucharadas de almidón de maíz (para el relleno)
Pasos
- Prepará la base: triturá las galletitas hasta obtener una arena fina. Mezclalas con la manteca derretida y distribuí la preparación en la base de un molde de 22 cm. Presioná bien y reservá.
- Prepará la ricota: colocá la ricota en un bowl y mezclala con las yemas, el azúcar, la vainilla, la ralladura de limón y el almidón de maíz hasta obtener una preparación lisa.
- Batí las claras: separá las claras de las yemas y batilas a punto nieve firme.
- El gran secreto de esta receta: incorporá las claras a la mezcla de ricota en 2 o 3 tandas, utilizando movimientos envolventes y suaves. No batas ni mezcles enérgicamente porque perderías el aire que le da el efecto soufflé.
- Completá el molde: volcá el relleno sobre la base de galletitas y alisá suavemente la superficie.
- Horneá: llevá a horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 40 a 45 minutos. La superficie debe quedar apenas dorada y el centro todavía ligeramente tembloroso.
- Dejá enfriar: apagá el horno y dejá la torta dentro durante 10 minutos con la puerta entreabierta. Después retirala y dejala enfriar completamente antes de desmoldar.