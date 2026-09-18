Una nube hecha torta: receta de ricota soufflé

La torta de ricota soufflé es una de esas recetas que sorprenden por su textura liviana y cremosa. La ricota le aporta una suavidad increíble y las claras batidas hacen que el relleno quede aireado, como una nube, convirtiéndola en una opción perfecta para la merienda o el postre. ¡Manos a la obra!