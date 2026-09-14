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Torta

Una lata de duraznos y una torta que sale increíble

La combinación de queso crema y duraznos en lata da como resultado una torta jugosa, una receta sencilla y deliciosa para disfrutar en cualquier momento.

Candela Spann

Queso crema + duraznos = una torta que desaparece en minutos

Queso crema + duraznos = una torta que desaparece en minutos

Imagen creada por IA - MDZ

La torta de queso y duraznos es una de esas recetas que combinan una masa tierna y húmeda con el sabor suave del queso crema y la dulzura de los duraznos. En esta versión, los duraznos en lata se incorporan en trozos dentro de la masa, logrando una torta jugosa y deliciosa en cada porción. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que los duraznos no larguen demasiado líquido en la torta: escurrirlos muy bien, secarlos con papel absorbente y pasarlos apenas por harina antes de agregarlos a la masa. Así quedan distribuidos y no se hunden completamente durante la cocción.

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 5 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Repostería casera

Ingredientes

  • 200 gr de queso crema 200 gr de queso crema
  • 3 huevos 3 huevos
  • 180 gr de azúcar 180 gr de azúcar
  • 100 ml de aceite 100 ml de aceite
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 250 gr de harina leudante 250 gr de harina leudante
  • 1 lata de duraznos en almíbar 1 lata de duraznos en almíbar
  • 2 cucharadas de harina extra, para los duraznos 2 cucharadas de harina extra, para los duraznos
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Precalentá el horno a 170 °C. Enmantecá y enhariná un molde de 22 cm.
  • Escurrí muy bien los duraznos en lata, secalos con papel absorbente y cortalos en trozos medianos.
  • Batí el queso crema con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa.
  • Agregá los huevos de a uno, incorporando bien después de cada adición. Sumá el aceite, la esencia de vainilla y la sal.
  • Incorporá la harina leudante tamizada y mezclá suavemente hasta integrar, sin batir de más.
  • Pasá los trozos de durazno por las dos cucharadas de harina extra. Sacudí el excedente y agregalos a la masa con movimientos envolventes.
  • Volcá la preparación en el molde y alisá la superficie.
  • Cociná durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio o con algunas migas húmedas.
  • Dejá enfriar 15 minutos en el molde, desmoldá y enfriá por completo antes de servir.

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