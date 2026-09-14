Una lata de duraznos y una torta que sale increíble

La torta de queso y duraznos es una de esas recetas que combinan una masa tierna y húmeda con el sabor suave del queso crema y la dulzura de los duraznos. En esta versión, los duraznos en lata se incorporan en trozos dentro de la masa, logrando una torta jugosa y deliciosa en cada porción. ¡Manos a la obra!