Una lata de duraznos y una torta que sale increíble
La combinación de queso crema y duraznos en lata da como resultado una torta jugosa, una receta sencilla y deliciosa para disfrutar en cualquier momento.
La torta de queso y duraznos es una de esas recetas que combinan una masa tierna y húmeda con el sabor suave del queso crema y la dulzura de los duraznos. En esta versión, los duraznos en lata se incorporan en trozos dentro de la masa, logrando una torta jugosa y deliciosa en cada porción. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que los duraznos no larguen demasiado líquido en la torta: escurrirlos muy bien, secarlos con papel absorbente y pasarlos apenas por harina antes de agregarlos a la masa. Así quedan distribuidos y no se hunden completamente durante la cocción.
FICHA
Ingredientes
- 200 gr de queso crema
- 3 huevos
- 180 gr de azúcar
- 100 ml de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 250 gr de harina leudante
- 1 lata de duraznos en almíbar
- 2 cucharadas de harina extra, para los duraznos
- 1 pizca de sal
- Precalentá el horno a 170 °C. Enmantecá y enhariná un molde de 22 cm.
- Escurrí muy bien los duraznos en lata, secalos con papel absorbente y cortalos en trozos medianos.
- Batí el queso crema con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa.
- Agregá los huevos de a uno, incorporando bien después de cada adición. Sumá el aceite, la esencia de vainilla y la sal.
- Incorporá la harina leudante tamizada y mezclá suavemente hasta integrar, sin batir de más.
- Pasá los trozos de durazno por las dos cucharadas de harina extra. Sacudí el excedente y agregalos a la masa con movimientos envolventes.
- Volcá la preparación en el molde y alisá la superficie.
- Cociná durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio o con algunas migas húmedas.
- Dejá enfriar 15 minutos en el molde, desmoldá y enfriá por completo antes de servir.