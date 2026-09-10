Galletas de sésamo: receta saludable en solo cinco pasos

Pasos

Tostá las semillas de sésamo en una sartén seca durante 2 o 3 minutos, revolviendo para que no se quemen.

Pisá la banana hasta obtener un puré. Agregá la miel, el aceite y la esencia de vainilla. Incorporá la harina de avena, el sésamo tostado y la canela. Mezclá hasta formar una masa húmeda y manejable.

El gran secreto de esta receta es tostar apenas el sésamo antes de usarlo, ya que potencia su sabor y aporta una textura más crocante.

Formá pequeñas bolitas, colocalas sobre una placa con papel manteca y aplastalas suavemente.

Horneá a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados.