Galletas de sésamo: receta saludable en solo cinco pasos
Las galletas de sésamo son dentro de la cocina saludable una de las recetas más fáciles y llenas de sabor. Disfrutalas con la infusión que más te guste.
Las galletas dulces de sésamo saludables son una de esas recetas que permiten disfrutar algo rico con ingredientes simples y nutritivos. No llevan harina refinada ni azúcar blanca, y quedan doradas, crocantes y con un delicioso sabor a semillas. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que queden las galletas sabrosas y con buena textura: tostar ligeramente el sésamo antes de incorporarlo a la masa, porque así se intensifica su sabor y aroma.
FICHA
Tiempo de cocción
12 a 15 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable
Ingredientes
- 100 gr de harina de avena
- 80 gr de semillas de sésamo
- 1 banana madura
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharada de aceite de coco o aceite neutro
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ½ cucharadita de canela
Pasos
- Tostá las semillas de sésamo en una sartén seca durante 2 o 3 minutos, revolviendo para que no se quemen.
- Pisá la banana hasta obtener un puré. Agregá la miel, el aceite y la esencia de vainilla. Incorporá la harina de avena, el sésamo tostado y la canela. Mezclá hasta formar una masa húmeda y manejable.
- El gran secreto de esta receta es tostar apenas el sésamo antes de usarlo, ya que potencia su sabor y aporta una textura más crocante.
- Formá pequeñas bolitas, colocalas sobre una placa con papel manteca y aplastalas suavemente.
- Horneá a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados.
- Dejá enfriar por completo antes de retirarlas de la placa.