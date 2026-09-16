Cuando los zucchinis se enrollan se convierten en una de las recetas más espectaculares

Pasos

Lavá los zucchinis y cortalos a lo largo en láminas finas, usando un cuchillo bien afilado o una mandolina.

Acomodá las láminas en una placa con rocío vegetal y cocinalas en horno precalentado a 200 °C durante 5 a 7 minutos, hasta que estén flexibles, pero no demasiado blandas.

Mezclá el queso untable descremado con el jugo de limón, el perejil, el ajo picado, sal y pimienta.

Cortá el tomate en cubitos pequeños y retirale parte de las semillas para evitar que el relleno quede aguado.

Colocá una cucharada de relleno sobre cada lámina de zucchini, sumá algunos cubitos de tomate y enrollá con cuidado.