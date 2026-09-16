Cuando los zucchinis se enrollan se convierten en una de las recetas más espectaculares
Con queso descremado, tomate y hierbas, los arrolladitos de zucchinis se convierten en una receta liviana y sabrosa, perfecta para la cena.
Los arrolladitos de zucchinis son una de esas recetas que permiten preparar una comida liviana, fresca y sabrosa con pocos ingredientes. Son ideales como entrada, guarnición o cena rápida, y se pueden hacer al horno sin necesidad de freír. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que queden firmes y no larguen agua: cortar los zucchinis en láminas finas y cocinarlos apenas antes de rellenarlos. Para una versión lo más light posible, usamos queso untable descremado, tomate y hierbas, sin crema ni exceso de aceite.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Casera y liviana
Ingredientes
- 2 zucchinis medianos
- 150 gr de queso untable descremado
- 1 tomate pequeño
- 1 diente de ajo, opcional
- 1 cucharada de perejil fresco picado
- Jugo de ½ limón
- Sal y pimienta, a gusto
- Rocío vegetal o unas gotas de aceite
Pasos
- Lavá los zucchinis y cortalos a lo largo en láminas finas, usando un cuchillo bien afilado o una mandolina.
- Acomodá las láminas en una placa con rocío vegetal y cocinalas en horno precalentado a 200 °C durante 5 a 7 minutos, hasta que estén flexibles, pero no demasiado blandas.
- Mezclá el queso untable descremado con el jugo de limón, el perejil, el ajo picado, sal y pimienta.
- Cortá el tomate en cubitos pequeños y retirale parte de las semillas para evitar que el relleno quede aguado.
- Colocá una cucharada de relleno sobre cada lámina de zucchini, sumá algunos cubitos de tomate y enrollá con cuidado.
- Acomodá los arrolladitos en una fuente y llevá al horno durante 8 minutos, solo para calentarlos y unir los sabores.