El Polaco sorprendió con su cambio de look: qué hizo

Tras unos días de descanso, El Polaco se sometió a un drástico cambio de look que evoca una etapa temprana de su carrera musical. ¡Mirá!

El Polaco regresó al país después de unos días de vacaciones en Miami junto a su pareja, Barby Silenzi, y decidió que era hora de un cambio de look. El músico arribó a Eziza el miércoles por la mañana y se dirigió directamente a la peluquería, donde concretó una transformación que sorprendió a sus seguidores.

La sesión quedó registrada en una serie de historias de Instagram que el cantante y conductor compartió paso a paso desde el interior del local. Las primeras fotos lo exhibieron con el producto decolorante aplicado sobre toda la cabeza, sentado en el sillón junto a su estilista, Cristian Rey, peluquero de los famosos, con quien se sacó una selfie mientras el tratamiento aún hacía efecto. En la imagen, escribió: “¿Volvemos al 2006?”, en referencia al estilismo que llevaba en los primeros años de su carrera.

Conforme avanzó el trabajo en el local, las historias posteriores mostraron el cabello cada vez más claro, con El Polaco filmándose frente al espejo mientras el estilista seguía trabajando sobre los laterales. El resultado final fue un buzz cut de rubio platinado muy claro, con los costados y las patillas en degradado, que dejó a la vista los tatuajes que tiene en el rostro y el cuello.

Ya fuera de la peluquería, dentro de un auto y con anteojos de sol, el músico continuó con el registro: se filmó de frente y de perfil bajo luz natural para exhibir el corte desde distintos ángulos. En uno de esos videos, mientras se pasaba la mano por el pelo, dijo: “Volvimos a las viejas épocas”.