"Háblenle a la madre": la tajante reacción de El Polaco tras el video de su hija al volante

El Polaco despegó de la situación y aseguró estar "en shock" tras conocer las imágenes de la pequeña Alma.

Qué dijo el Polaco sobre su hija al volante con 12 años. / Captura de TV

Lo que pretendía ser una tarde de relax y aprendizaje familiar terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza judicial y mediático para Valeria Aquino. La ex de El Polaco quedó en el ojo de la tormenta tras publicar una serie de historias en Instagram que cruzaron todos los límites: en las imágenes se ve a su hija Alma, de apenas 12 años, al mando de un vehículo mientras su madre la filma desde el asiento del acompañante.

El silencio de Aquino y la fuerte respuesta de El Polaco en El Trece La empresaria intentó darle un tinte educativo a la imprudencia con una frase que terminó de indignar a los internautas: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, escribió Aquino en el posteo. En el clip se observa a la preadolescente concentrada en un camino de tierra en zona rural, aunque otras capturas la muestran circulando incluso por ruta.

La hija de El Polaco manejando un auto con 12 años. El debate no tardó en trasladarse a la red social X, donde la cuenta Sálvese quien pueda sentenció con ironía: “¿12 años y maneja? Ok…”. De esta manera, se desató una catarata de pedidos de sanción para la licencia de conducir de la madre.

La repercusión llegó rápidamente a los oídos de El Polaco, quien prefirió tomar distancia inmediata del accionar de su ex pareja. En diálogo con el ciclo Puro Show, el referente de la movida tropical se mostró descolocado por la actitud de Valeria. "No vi nada, pasó Navidad con su mamá. Háblenle a la madre; me estoy enterando ahora", disparó el músico.