"Háblenle a la madre": la tajante reacción de El Polaco tras el video de su hija al volante
El Polaco despegó de la situación y aseguró estar "en shock" tras conocer las imágenes de la pequeña Alma.
Lo que pretendía ser una tarde de relax y aprendizaje familiar terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza judicial y mediático para Valeria Aquino. La ex de El Polaco quedó en el ojo de la tormenta tras publicar una serie de historias en Instagram que cruzaron todos los límites: en las imágenes se ve a su hija Alma, de apenas 12 años, al mando de un vehículo mientras su madre la filma desde el asiento del acompañante.
El silencio de Aquino y la fuerte respuesta de El Polaco en El Trece
La empresaria intentó darle un tinte educativo a la imprudencia con una frase que terminó de indignar a los internautas: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, escribió Aquino en el posteo. En el clip se observa a la preadolescente concentrada en un camino de tierra en zona rural, aunque otras capturas la muestran circulando incluso por ruta.
El debate no tardó en trasladarse a la red social X, donde la cuenta Sálvese quien pueda sentenció con ironía: “¿12 años y maneja? Ok…”. De esta manera, se desató una catarata de pedidos de sanción para la licencia de conducir de la madre.
La repercusión llegó rápidamente a los oídos de El Polaco, quien prefirió tomar distancia inmediata del accionar de su ex pareja. En diálogo con el ciclo Puro Show, el referente de la movida tropical se mostró descolocado por la actitud de Valeria. "No vi nada, pasó Navidad con su mamá. Háblenle a la madre; me estoy enterando ahora", disparó el músico.
En el mundo digital, la condena fue casi unánime. Los usuarios no solo criticaron la peligrosidad del acto, sino también la soberbia de exhibirlo como una virtud materna. “Lo peor es que la madre lo sube como si fuera una genia como madre, para ayudarla a crecer. Parece que no conoce las leyes y la pibita es una pibita que no tiene edad para estar en el volante y menos subirlo a las redes, ojalá le suspendan la licencia”, fue uno de los comentarios más ácidos que se viralizó.