"Están en llamas": indignación contra El Polaco tras un show que terminó en escándalo
Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que el cantante de cumbia se encuentra en el ojo de la tormenta por un polémico show.
El Polaco quedó en el centro de la polémica tras una presentación en el Hipódromo de San Isidro, más precisamente en el espacio Paranoli, donde su show generó un fuerte enojo entre los asistentes por no cumplir con lo prometido.
La situación fue expuesta por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde dio a conocer una serie de reclamos que comenzaron a llegarle apenas terminó el evento.
"El cantante dio un recital en un lugar de zona norte, más precisamente San Isidro y las fans no me paran de escribir totalmente indignadas con su ídolo. Me llegaron cataratas de mensajes negativos para con el artista", contó el periodista.
Según detalló Etchegoyen, uno de los principales motivos del malestar fue el extenso retraso con el que comenzó el show, algo que colmó la paciencia del público presente. "El recital estaba anunciado 1.30 horas y el show de El Polaco terminó empezando pasadas las 3.30 h. Me dicen que el lugar estaba estallado de gente e iban pasando las horas y no llegaba, al punto que se decía 'esto es una mentira'. Hablé con varias chicas que estuvieron ahí y me vinieron a contar todo", relató el comunicador.
Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre El Polaco
Pero las críticas no se limitaron únicamente al horario. De acuerdo a los testimonios que recibió Etchegoyen, la duración y el desarrollo del show también estuvieron muy por debajo de lo esperado.
"Lo que me dicen es que cuando empezó el show, casi a las cuatro de la mañana, o sea muy tarde, cantó dos canciones.. que medio que ni las cantó. Cantaba otro y el decía 'las manos bien arriba', 'Ahora todos saltando' y luego de esos dos temas se terminó su participación", añadió el periodista.
El enojo de los fanáticos fue en aumento tras la breve actuación, ya que muchos esperaban una presentación más extensa y acorde a la convocatoria del evento. "Las fans de El Polaco que fueron al lugar están en llamas y sienten que fueron estafadas", concluyó Juan Etchegoyen al referirse al clima que se vivió tras el show.