"Están en llamas": indignación contra El Polaco tras un show que terminó en escándalo

Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que el cantante de cumbia se encuentra en el ojo de la tormenta por un polémico show.

El Polaco quedó en el centro de la polémica tras una presentación en el Hipódromo de San Isidro, más precisamente en el espacio Paranoli, donde su show generó un fuerte enojo entre los asistentes por no cumplir con lo prometido.

La situación fue expuesta por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde dio a conocer una serie de reclamos que comenzaron a llegarle apenas terminó el evento.

El Polaco Foto: Instagram El artista de cumbia quedó envuelto en un escándalo por un show que dio. Instagram "El cantante dio un recital en un lugar de zona norte, más precisamente San Isidro y las fans no me paran de escribir totalmente indignadas con su ídolo. Me llegaron cataratas de mensajes negativos para con el artista", contó el periodista.

Según detalló Etchegoyen, uno de los principales motivos del malestar fue el extenso retraso con el que comenzó el show, algo que colmó la paciencia del público presente. "El recital estaba anunciado 1.30 horas y el show de El Polaco terminó empezando pasadas las 3.30 h. Me dicen que el lugar estaba estallado de gente e iban pasando las horas y no llegaba, al punto que se decía 'esto es una mentira'. Hablé con varias chicas que estuvieron ahí y me vinieron a contar todo", relató el comunicador.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre El Polaco El Polaco Causó Indignación Por Un Polémico Show Pero las críticas no se limitaron únicamente al horario. De acuerdo a los testimonios que recibió Etchegoyen, la duración y el desarrollo del show también estuvieron muy por debajo de lo esperado.