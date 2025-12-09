Explosión de sabor: receta de batatas al horno súper especiadas

Si buscás una receta fácil, sabrosa y rendidora, estas batatas al horno especiadas son una opción ideal para acompañar cualquier comida o disfrutar como picoteo. Su combinación de dulzor natural y especias aromáticas queda espectacular, y encima se preparan en un toque. Perfectas para cuando querés algo rico sin complicarte demasiado en la cocina.

1. Lavá bien las batatas , dejándoles la cáscara si está en buen estado. Secalas con un repasador.

Su dulzor natural se potencia con especias como el pimentón, el curry o el comino, que realzan el sabor sin agregar azúcar.

2. Cortalas en gajos o bastones, procurando que queden parejos para que se cocinen de forma pareja.

3. En un bowl grande, mezclá el aceite de oliva con el pimentón , el comino , el ajo en polvo, el ají molido , la sal y la pimienta .

4. Agregá las batatas y mezclá con las manos para que se impregnen bien con las especias.

5. Colocalas en una placa cubierta con papel manteca o apenas aceitada, sin encimarlas para que se doren mejor.

6. Horneá a 210 °C durante 30 a 40 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción hasta que queden tiernas por dentro y crocantitas por fuera.

7. Servilas calientes, con un chorrito extra de oliva o tu dip favorito.

Son ricas en antioxidantes lo que las convierte en la opción ideal En Argentina se la conoce como “batata”, pero en otros países la llaman camote, moniato o boniato. Ideal para incluírlas en tus recetas. Shutterstock

Las batatas, además de riquísimas, aportan fibra y antioxidantes. Su sabor dulce se intensifica al hornearse gracias a la caramelización natural. Para conservarlas, guardalas en un tupper en la heladera hasta 3 días y recalentá en horno para recuperar el crocante. ¡Probalas porque volarán!.