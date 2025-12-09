Explosión de sabor: receta de batatas al horno súper especiadas
Una guarnición simple, aromática y llena de color. Estas batatas al horno especiadas una receta que se prepara en minutos y combina con cualquier plato.
Si buscás una receta fácil, sabrosa y rendidora, estas batatas al horno especiadas son una opción ideal para acompañar cualquier comida o disfrutar como picoteo. Su combinación de dulzor natural y especias aromáticas queda espectacular, y encima se preparan en un toque. Perfectas para cuando querés algo rico sin complicarte demasiado en la cocina.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes para unas batatas perfectas
2 batatas grandes.
2 cucharadas de aceite de oliva.
1 cucharadita de pimentón dulce.
½ cucharadita de comino.
½ cucharadita de ajo en polvo.
¼ cucharadita de ají molido (opcional).
Sal y pimienta a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá bien las batatas, dejándoles la cáscara si está en buen estado. Secalas con un repasador.
2. Cortalas en gajos o bastones, procurando que queden parejos para que se cocinen de forma pareja.
3. En un bowl grande, mezclá el aceite de oliva con el pimentón, el comino, el ajo en polvo, el ají molido, la sal y la pimienta.
4. Agregá las batatas y mezclá con las manos para que se impregnen bien con las especias.
5. Colocalas en una placa cubierta con papel manteca o apenas aceitada, sin encimarlas para que se doren mejor.
6. Horneá a 210 °C durante 30 a 40 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción hasta que queden tiernas por dentro y crocantitas por fuera.
7. Servilas calientes, con un chorrito extra de oliva o tu dip favorito.
Las batatas, además de riquísimas, aportan fibra y antioxidantes. Su sabor dulce se intensifica al hornearse gracias a la caramelización natural. Para conservarlas, guardalas en un tupper en la heladera hasta 3 días y recalentá en horno para recuperar el crocante. ¡Probalas porque volarán!.